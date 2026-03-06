L-Gante se puso celoso del casamiento de Wanda Nara y la criticó feo

Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, realizó un análisis demoledor sobre su relación con Wanda Nara y el noviazgo de la conductora con Martín Migueles. El cantante fue categórico al desmentir las versiones que sugerían un acercamiento reciente entre ambos.

Respecto a los rumores de un encuentro romántico, el músico aclaró: “Este 14 de febrero (Día de los Enamorados) no la vi. Desde el año pasado que no la veo”. Aunque reconoció haber hablado con ella por celular hace poco, definió el vínculo actual como "neutral". Para explicar este estado, utilizó la misma definición que aplica a la disputa legal con su exrepresentante, Maxi el Brother, describiéndose como: “Ni enojado, ni arisco, ni buena onda. Neutral”.

La picardía del artista surgió al referirse a la reciente mini luna de miel que Nara compartió con Migueles en Italia, donde señaló una curiosa coincidencia: “Con Wanda recorrimos los mismos lugares. Es como que vivimos en una simulación”.

En cuanto a su presente sentimental, el cantante manifestó estar atravesando un momento de armonía. Al respecto, afirmó: “Estoy súper en paz. ¿Qué quiere decir? Soltero, solo, enfocado en mí”. Finalmente, sobre la posibilidad de iniciar un nuevo romance en el futuro, concluyó: “Estaría bueno enamorarme, pero aprendí algo que es no estar a la busca, sino que llega solo”.