Noche de rock en Mamadera: shows en vivo y tributo a The Doors

El rock vuelve a sonar fuerte este fin de semana en San Juan. Este sábado 7 de marzo, el espacio cultural Mamadera será escenario de una nueva noche de música en vivo con bandas locales y un tributo a una de las agrupaciones más influyentes de la historia del rock.

La propuesta comenzará a las 23 horas en el predio ubicado sobre el lateral de Avenida Circunvalación Norte 1959, en Capital, y promete una jornada cargada de guitarras, clásicos y clima festivalero.

La grilla incluye la presentación de Cuadros Colgados, que subirá al escenario con su repertorio de rock, y el show de Morrison Hotel, un grupo que rinde homenaje a la mítica banda estadounidense The Doors.

La noche se completará con la musicalización de la DJ Colorada, que estará a cargo de mantener el clima festivo entre show y show.

En cuanto a las entradas, la organización informó que habrá una promoción 2x1 a través de EntradaWeb, con dos tickets por $10.000, mientras que la entrada general tendrá un valor de $6.000.