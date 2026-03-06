Activaron el San Juan Te Busca por el adolescente de 13 años desaparecido

La Policía de San Juan activó el programa San Juan Te Busca para dar con el paradero de un adolescente de 13 años que se ausentó de su hogar durante la madrugada de este viernes. La denuncia fue realizada por la madre del menor durante la mañana, lo que permitió poner en marcha el protocolo oficial de búsqueda de personas.

Según la información difundida por fuentes vinculadas al caso, el joven se retiró de su vivienda entre las 4.30 y las 5 de la madrugada, sin que su familia advirtiera en ese momento su salida. Horas más tarde, al notar que el adolescente no se encontraba en la casa, la mujer decidió radicar la denuncia ante la Policía.

A partir de ese momento se iniciaron las tareas de búsqueda y las averiguaciones para reconstruir los movimientos del menor durante las primeras horas del día. El caso quedó bajo investigación mientras se intenta determinar qué ocurrió tras su salida del domicilio.

Entre los datos que manejan los investigadores se encuentra que el adolescente tenía previsto viajar durante la mañana hacia la provincia de San Luis, donde reside su padre. De acuerdo con la información recabada, el menor contaba con un pasaje de colectivo programado para las 6.30 con destino a esa provincia.

Sin embargo, las primeras verificaciones realizadas por las autoridades confirmaron que el adolescente no abordó el ómnibus en la terminal. Esa situación generó preocupación y motivó el despliegue de las tareas de búsqueda.

Desde entonces, efectivos policiales de la provincia se encuentran abocados al operativo para localizar al menor, mientras continúa la recolección de información que permita establecer su paradero y esclarecer las circunstancias en las que se produjo su ausencia.