Quién era el joven que murió en un accidente de moto en Rawson

El departamento de Rawson se encuentra conmocionado por un siniestro vial fatal ocurrido durante la noche del pasado jueves. La víctima fue identificada como Jeremías Javier Ávila Aballay, un joven de 18 años que se había trasladado desde la provincia de Santa Cruz hacia San Juan con el objetivo de cursar estudios y desarrollarse en el futsal.

El trágico episodio tuvo lugar aproximadamente a las 22:43 en la intersección de las calles Rizo y Capdevila. Según los reportes de la Comisaría 25ª, la colisión se produjo entre un Chevrolet Corsa, manejado por Domingo Alberto Castillo de 44 años, y una motocicleta tipo enduro de 150 cc en la que circulaban los dos jóvenes. En el lugar del hecho, los efectivos policiales entrevistaron al conductor del automóvil mientras se intentan establecer los motivos del impacto, que aún son materia de investigación.

Como consecuencia del choque, el joven que acompañaba a la víctima fatal, Catriel Benjamín Aballay Ferreyra de 21 años, debió ser trasladado de urgencia y permanece internado en grave estado. Ante la gravedad de la situación, allegados y familiares multiplicaron los pedidos de cadena de oración por su recuperación.

La noticia generó un profundo pesar entre sus compañeros de deporte y amigos, quienes utilizaron las redes sociales para despedir a Jeremías con emotivos mensajes. Debido al difícil momento económico, la familia inició una colecta solidaria a nombre de Alma Ávila Avallay para poder afrontar los gastos derivados de esta tragedia.