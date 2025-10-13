Antonela Roccuzzo vuelve a enamorar a sus millones de followers con un nuevo look que es un manifiesto de moda casual y sofisticada a la vez. La rosarina, que mantiene un perfil bajo pero siempre genera impacto con sus apariciones y publicaciones, compartió en sus historias de Instagram una imagen que rápidamente se viralizó, coronándola una vez más como la "reina indiscutida" de la elegancia.

En esta ocasión, Roccuzzo apostó por una paleta de colores vibrante y a la vez atemporal: el rosa y el negro. El elemento central de su conjunto fue una camisa oversize en un tono rosa vibrante y saturado, que aportaba un toque de frescura y tendencia. Esta prenda, abierta y con las mangas ligeramente remangadas, le dio un aire desenfadado y actual al conjunto.

Bajo la camisa, la influencer de moda lució un top o crop top ajustado en color negro, creando un contraste visual que no solo equilibró la intensidad del rosa, sino que también resaltó su figura. La elección de esta prenda interior demuestra su conocimiento de las tendencias actuales, donde los bra-tops o crop tops se han convertido en un básico esencial para looks de día y de noche.

El conjunto se completó, presumiblemente, con un jean o pantalón de tiro alto, aunque la imagen se centró en la parte superior. Lo que es innegable es que la esposa del astro del fútbol no necesitó de grandes accesorios ni looks elaborados para consolidar su estatus de referente fashion. Su belleza natural y su savoir faire a la hora de vestir hicieron el resto.