"Nacho Libre": la nueva propuesta de la pyme que produce los "Peronachos"

La empresa pyme Saludables SRL, con sede en Haedo, partido de Morón, lanzó al mercado una nueva variante de sus snacks de maíz sin gluten: "Nacho Libre", con sabor a barbacoa. Este producto se suma a las líneas "Peronachos" (sabor choripán) y "Comunachos" (sabor queso ruso), lanzadas previamente por la misma compañía.

El empaque del nuevo producto presenta una ilustración estilizada del presidente Javier Milei como superhéroe, portando una motosierra, junto al lema "¡Viva el sabor, carajo!". El diseño continúa la estrategia de la marca de utilizar referencias político-ideológicas en sus presentaciones. Los "Peronachos" incluyen iconografía relacionada con el peronismo, mientras que los "Comunachos" muestran el símbolo del martillo y la hoz.

De acuerdo con información publicada en el sitio oficial de Tienda Nachos, la caja de 15 unidades de cualquiera de las tres variedades tiene un precio de venta de $35.000. La empresa especifica que la base del producto (nachos de maíz sin gluten) es la misma para todas las líneas, diferenciándose únicamente por el sabor y el diseño del envoltorio.

Rodrigo Posada, representante de la empresa, declaró en entrevistas que el proyecto surgió como una estrategia comercial para recuperar ventas. Explicó que el nombre "Peronachos" se originó a partir de un apodo familiar. El lanzamiento de esta línea inicial, según sus declaraciones, permitió a la compañía recuperar aproximadamente un 20% de la caída en ventas registrada en años anteriores.