Molesto, dolido, enojado y hasta preocupado. Raúl Antuña, entrenador de San Martín, todavía no logra digerir el triunfo increíble que se le escapó de las manos tras el 1-1 del domingo ante Chacarita, de visitante, cuando tuvo todo para golear y hasta liquidarlo en el primer tiempo. “Había que liquidarlo cuando estuvo a nuestro favor, después se nos escapó un gran partido que hicimos”, sostuvo el “Purruco”.

“Me quedé muy caliente porque tendríamos que haber ganado”, fue el primer análisis del DT verdinegro. Y se basa en que el equipo recuperó la profundidad, pero no hirió en ninguna de las opciones netamente claras y algunas mano a mano que lo condenaron, a falta de 6 minutos para el final, cuando en el segundo remate al arco Chacarita lo igualó.

Publicidad

San Martín, que todavía sigue en zona de ascenso, pudo escalar varias posiciones de haberlo ganado. Arrancó con todo un potencial futbolístico, que lo llevó a pasar a ganar a los 5’ con el gol en contra de Perdomo (tras una coordinación ofensiva y con mucha velocidad). Y así manejó todo el primer tiempo y gran parte del segundo, pero no tuvo precisión en el último toque. “Quedó a la vista que hicimos un gran partido a los largo de 60 minutos, con un dominio total y ellos con empuje en el final nos empataron”, sintetizó Antuña.

“Había que liquidarlo cuando estuvo a nuestro favor, después se nos escapó un gran partido que hicimos”

A lo que agregó: “Hay que corregir y ser efectivos, me quedo tranquilo que las situaciones las tuvimos, algo que en el fútbol actual lograrlo es complicado. Volvimos a convertir de visitante y creíamos que nos iba a servir para ganar, pero no lo pudimos resolver porque malogramos situaciones totalmente claras para San Martín”.

“No ligamos, se nos fue un gran partido, pero también admito que podríamos haberlo liquidado antes porque tuvimos varios mano a mano y nos faltó el último pase. Por eso me quedé muy caliente, porque tendríamos que haber ganado. Y después, en los últimos 15’ ya no pudimos manejar la pelota, no tuvimos la paciencia necesaria para aguantarlo, y ellos se encontraron el empate en una pelota parada”, continúó su análisis.

El problema sin resolución de San Martín, a lo largo del torneo de la Primera Nacional, en la falta de contundencia fuera de Concepción. Mientras en el Hilario Sánchez llega y anota, afuera no logra el mismo resultado. “Eso a lo largo te hace perder confianza y genera dudas. Sabíamos lo que nos jugábamos, se nos fue un partido que teníamos en la mano”, sostuvo un autocrítico Antuña, que dejó en Buenos Aires dos puntos determinantes en el camino para sus aspiraciones de ascenso.