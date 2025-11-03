Luego de un arduo trabajo de evaluación por parte del Jurado de Selección y Premiación -conformado por Rodrigo Etem, Mariela Limerutti y Santiago Villanueva- se dieron a conocer 42 artistas seleccionados para integrar la muestra central del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2025.

La 6ª edición superó la expectativa en cantidad de postulaciones de artistas sanjuaninos, entre los que destacan propuestas de diferentes departamentos del interior de San Juan, así también artistas sanjuaninos residiendo en otras provincias y en el extranjero.

La muestra del Premio FR quedará inaugurada el 5 de diciembre en el marco del 3° bloque expositivo del año del Museo Franklin Rawson, además en la noche de apertura se informará los nombres de los ganadores de los premios adquisición y de las menciones especiales (sin adquisición).

El Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2025 es una iniciativa del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, cuyo objetivo es seleccionar y premiar dos obras adquisición que formarán parte de la colección permanente del museo y cuatro menciones especiales -sin adquisición- como premio estímulo a las artes visuales de la provincia de San Juan.

Artistas Seleccionados

1-Abigail Alvelo / 2-Adela Cortínez / 3-Agostina Furió / 4-Ana Trella / 5-Bel Astorga / 6-Berny Garay Pringles / 7-Bruno Duchini / 8-Burka / 9-Carlos Montenegro / 10-Chepy / 11-Daniela Linares / 12-Eduardo Tejada /13- Enzo Luciano / 14-Federico Levato / 15-Flex / 16-Gustavo Garramuño / 17-Isabel Rostagno Toret / 18-Jesús Ortiz / 19-La muela filosa / 20-Lahijadeldurazno / 21-Llobe / 22-Lucia Gambetta / 23-Manu Holman / 24-Marcos Carri / 25-Marcos Diaz Rossi / 26-Mariana Juárez / 27-Matías Ruarte / 28-Matute / 29-Meky Zalazar / 30-Michel Moya / 31-Miguel Guaquinchay / 32-Oieni / 33-Patricia Savastano / 34-Sandra Brizuela / 35-Sandra Rodríguez / 36-Simon - Simon / 37-Sole Moles /38- Tesaka / 39-Thay ma / 40-Waraña /41-Yas / 42-Yesica Costa

Premios adquisición

1º premio $1.200.000

2º premio $800.000

Menciones especiales

1ª mención $150.000

2ª mención $150.000

3ª mención $150.000

4ª mención $150.000