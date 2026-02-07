Un hombre de 23 años fue aprehendido el viernes 6 de febrero en el barrio Báez Laspiur, departamento Chimbas, luego de intentar robar un teléfono celular y agredir a una mujer durante el forcejeo.

El hecho se registró en horas de la tarde, cuando la víctima caminaba por la intersección de calle Valdez y Gobernador Izaza. En ese momento, el acusado, identificado como Cortés Espejo, intentó sustraerle el celular.

Publicidad

Según la información policial, la mujer se resistió al robo y se produjo un forcejeo, durante el cual el agresor le provocó lesiones.

El celular que el joven quiso robarle a la mujer.

Tras el episodio, el sujeto fue reducido y detenido, quedando a disposición de la Justicia. El fiscal en turno, Carlos Rodríguez, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por los delitos de robo y lesiones.