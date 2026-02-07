El Paso Internacional de Agua Negra se encuentra habilitado para la circulación vehicular este sábado 7 de febrero, según la información oficial. Los conductores podrán realizar el cruce fronterizo entre las 7 y las 17 horas, respetando los horarios establecidos para el tránsito internacional.

Desde los organismos de control recordaron que el paso se desarrolla en zona de alta montaña, alcanzando los 4.700 metros sobre el nivel del mar, por lo que las condiciones climáticas pueden variar de manera abrupta a lo largo del recorrido.

Entre las principales recomendaciones, se solicita a los viajeros llevar ropa de abrigo, ya que la temperatura desciende considerablemente en los tramos más elevados del camino, incluso durante el día.

En cuanto a la documentación, se recordó la importancia de contar con licencia de conducir vigente, seguro Mercosur y cédula verde o azul, según corresponda, para evitar inconvenientes en los controles fronterizos.

También se recomendó cargar el tanque de combustible en la localidad de Las Flores, ya que es el último punto de abastecimiento en territorio argentino antes de iniciar el ascenso hacia el paso.

Respecto al equipamiento obligatorio, se solicitó verificar el estado del gato hidráulico, las balizas y la rueda de auxilio, elementos indispensables ante cualquier eventualidad en ruta.

Por último, en relación con la salud y la altura, se aconsejó llevar al menos dos litros de agua por persona y consumir comidas livianas, con el objetivo de reducir el riesgo de apunamiento durante el trayecto.

Las autoridades reiteraron la importancia de planificar el viaje con anticipación, respetar los horarios de habilitación y seguir las indicaciones del personal apostado en el paso.