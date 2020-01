Após um mês de tomar posse, ministros destacam implementação de medidas para parar a "queda social"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

A implementação do cartão para alimentos, o reestabelecimento da negociação de salários nacional de educadores e o congelamento de tarifas no transporte público por 120 dias foram algumas das medidas destacadas por ministros do gabinete nacional na rede social Twitter, ao ser completado hoje o primeiro mês de governo de Alberto Fernández como presidente.



"Tomamos posse em meio de uma verdadeira catástrofe econômica e social. É mais que uma crise, porque prejudica todos os atores sociais e produtivos, em cada ponto geográfico do país", referiu o ministro do Desenvolvimento Social, Daniel Arroyo, e acrescentou que trabalha para "parar esta queda social e garantir o direito da alimentação de cada família" através do programa Argentina contra a Fome.



No entanto, o ministro da Educação, Nicolás Trotta afirmou que encontrou "um sistema educacional que não esteve isento da grave crise social e econômica vivenciada pelo nosso país", e que recebeu um ministério que "intensificou o desfinanciamento da nossa educação pública para os que 'caiam' nela". Assim, reafirmou seu compromisso em "reivindicar as escolas".



A máxima autoridade do ministério das Mulheres, Gêneros e Diversidade, Elizabeth Gómez Alcorta, referiu que no dia 10 de dezembro se encontrou com "um Estado afastado e desinteressado nas necessidades mais urgentes", e manifestou que trabalhará para "conquistar os direitos que nos faltam e para garantir uma sociedade mais justa e igualitária".



O ministro da Saúde, Ginés González García, afirmou que "tal era a desídia que a nossa primeira missão foi colocar a saúde no lugar que ela merece. Voltamos a ser Ministério para garantir uma política de saúde federal e integrada".