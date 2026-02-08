Aprehensión en el Barrio CGT: sorprendieron a un hombre empujando un auto robado

Un hombre de 35 años fue aprehendido esta mañana en el Barrio CGT, tras ser sorprendido empujando un automóvil que había sido denunciado como robado. El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría 13ª, luego de recibir un alerta por el vehículo sustraído.

Según el informe policial, los efectivos se trasladaron al lugar tras una denuncia y hallaron a un masculino impulsando un Peugeot 206 de color negro. Al ser interceptado y cuestionado, el individuo declaró que la propietaria del rodado le había entregado el auto para que le reparara el embrague. Sin embargo, durante la inspección se verificó que la cerradura del vehículo presentaba signos de haber sido forzada. Además, en el interior del automóvil se encontró un elemento contundente, presuntamente utilizado para vulnerar el sistema de seguridad.

La propietaria del Peugeot 206 fue contactada y confirmó de manera inmediata que el vehículo le había sido robado y no se hallaba en el sitio donde lo había estacionado originalmente, descartando así la versión ofrecida por el aprehendido.

El sujeto, identificado como Gómez, de 35 años, fue trasladado a la dependencia policial. Fue puesto a disposición del Ayudante Fiscal, Dr. Salinas Jorge, quien ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia, figura que se aplica cuando el presunto delito es descubierto en el momento de su comisión o inmediatamente después.

El automóvil fue secuestrado como elemento probatorio y quedó a resguardo para los peritajes correspondientes. La causa continúa abierta bajo la órbita de la fiscalía interviniente.