La subcultura therian agrupa a personas que sienten una identificación interna profunda con un animal no humano, más allá de la apariencia o del disfraz. Para quienes forman parte de este grupo, la relación con una especie específica —como lobos, felinos o aves— se percibe en un plano subjetivo, espiritual o psicológico, y no simplemente como una interpretación estética o un juego. En este sentido, los therians suelen describir su identidad como si su “esencia” o alma tuviera características animales; algunos incluso hablan de experiencias como sentir que pertenecen parcialmente a esa especie o de episodios internos conocidos en la comunidad como “shifts”, que pueden implicar cambios temporales en su percepción o comportamiento vinculados con esa identidad animal. En su manifestación externa, muchas personas therian utilizan accesorios mínimos como colas o orejas y a veces imitan movimientos propios del animal, como caminar en cuatro patas, pero no se basan en trajes completos y suelen subrayar que su vínculo es esencialmente interno y no un disfraz.

La subcultura furro —del término inglés furry— es un fenómeno cultural distinto que surgió en la década de 1980 dentro de comunidades relacionadas con la ciencia ficción y el arte. A diferencia de los therians, los furros no creen ser animales ni sostienen una identidad espiritual animal; su vínculo con la figura animal es creativo, estético y social. El corazón de esta comunidad es el fandom: aficionados a personajes animales antropomórficos, es decir, que combinan rasgos no humanos con características humanas como la bipedestación, la capacidad de hablar o de vestir ropa. Cada participante suele crear una fursona, un personaje único que representa su aspecto y su personalidad en forma animal, y muchos elaboran trajes completos llamados FurSuits para eventos, convenciones y encuentros. El propósito de estas actividades es la expresión artística, el juego comunitario y la pertenencia a una red global de aficionados, más que una convicción espiritual sobre la propia identidad.

Diferencias entre Therian y Furro

Aunque en redes sociales o en espacios públicos ambos grupos pueden aparecer juntos o ser confundidos por personas que no conocen bien las subculturas, la motivación y el significado de cada uno es diferente. En términos generales, la comunidad therian se basa en una sensación subjetiva de identidad animal que va más allá de la apariencia física, mientras que el mundo furry gira en torno a intereses creativos en personajes imaginarios con atributos animales y humanos. Las formas de participación también difieren: los therians no requieren trajes completos y subrayan la vivencia interna, mientras que los furros suelen invertir en la creación de personajes visuales y participar de eventos sociales con FurSuits o actividades lúdicas. Estas diferencias hacen que, aunque haya cruces personales y relaciones amistosas entre individuos de ambas comunidades, no sean lo mismo ni comparten necesariamente las mismas razones de pertenencia.

Presencia y encuentros en Argentina

En Argentina, ambas subculturas han ganado presencia en los últimos años, en gran parte impulsadas por redes sociales donde los contenidos relacionados se vuelven virales y generan interés y curiosidad entre adolescentes y jóvenes. La comunidad furry cuenta con una escena organizada que incluye diversos tipos de encuentros sociales llamados Meets y FurMeets, así como eventos de mayor envergadura como la Argentina Fur Fiesta (ARFF), una convención anual celebrada en la Ciudad de Buenos Aires que en su edición de 2024 reunió a cerca de 500 participantes y se consolidó como un punto de encuentro para artistas, creadores y aficionados del movimiento en todo el país.

En la provincia de San Juan, la presencia del movimiento therian se hace evidente con la organización de un primer encuentro abierto programado para el viernes 13 de febrero en el Parque Latinoamericano de Albardón, con inicio a las 19:30 hs. Este encuentro se plantea como un espacio para socializar, explicar en qué consiste esta identidad poco convencional y promover el respeto por la diversidad de expresiones culturales e identitarias, con participación tanto de integrantes de la comunidad como de quienes deseen conocer más sobre la tendencia.

En conjunto, estas subculturas constituyen expresiones contemporáneas de identidad y comunidad que combinan creatividad, sociabilidad y diversas formas de relación con la figura animal, cada una con sus propias características y lógicas internas que las distinguen.