Recuperaron aves y un caballo robado: además había motos con pedido de secuestro

En un amplio procedimiento desplegado en la intersección de 25 de Mayo y Sarmiento, la Unidad Rural 4 de la Policía de San Juan logró rescatar una importante cantidad de fauna silvestre mantenida en cautiverio ilegal, además de secuestrar motocicletas con pedido de judicial y recuperar un caballo previamente sustraído.

El operativo, llevado a cabo este sábado, permitió la recuperación de 18 aves autóctonas que se encontraban en poder de particulares sin autorización. Entre las especies halladas se identificaron canarios dorados, chamuchinas, vira-vira, cabecita negra, loicas, venteveos y un loro barranquero. Asimismo, se incautaron patas de liebre criolla, cuya tenencia y comercialización están expresamente prohibidas por la legislación de protección de la fauna silvestre provincial y nacional.

En el mismo procedimiento, los efectivos secuestraron dos motocicletas que contaban con pedido de secuestro vigente, lo que motivó la detención de dos personas, identificadas como hermanos de apellido Heredia. Ambos quedaron vinculados a una causa por infracción a la Ley de Fauna y Flora, sumándose otras actuaciones judiciales en su contra.

En una acción paralela dentro del mismo operativo, la policía localizó y recuperó un caballo que había sido denunciado como robado. El equino fue reconocido mediante la verificación de documentación y marcas, y fue restituido de inmediato a su legítimo dueño.

Las autoridades destacaron que este tipo de procedimientos forman parte del trabajo coordinado entre la Unidad Rural y la Justicia para combatir delitos contra el medioambiente y el patrimonio, en especial el tráfico y tenencia ilegal de fauna autóctona, una problemática que afecta la biodiversidad local.

Los imputados quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los animales rescatados fueron puestos bajo custodia para su evaluación veterinaria y posterior reinserción en su hábitat natural, cuando sea posible.