Aprendé a ordenar de verdad con el método de Marie Kondo

Autora del libro La Magia del Orden, que vendió millones de ejemplares en todo el mundo, la japonesa Marie Kondo se ha transformado en una verdadera gurú de la organización del hogar, conquistando a seguidores alrededor del globo que aplican a rajatabla cada una de sus reglas. Una de ellas es la sanjuanina Adita Echegaray que se especializó en el método KonMari y se ha propuesto llevar a los hogares sanjuaninos la solución para el desorden y la falta de espacios.

“Limpieza orden y organización son conceptos diferentes, pero que van de la mano”, comienza explicando la experta. “Podemos tener una casa que reluce de limpia, pero que se encuentra realmente desordenada. El desorden genera estrés, pérdida de tiempo y de productividad. ¿Alguna vez pensaron en cuántos minutos pierden al día buscando la billetera, la llave o algún elemento de uso cotidiano?”, si esto sucede, es que la casa no está en orden, ya que cada elemento debería tener su lugar y este ser identificable por todos los miembros de la familia, destaca Echegaray.

Por suerte, hay una serie reglas de fácil aplicación para convertir la casa en un templo del orden sin emplear demasiado tiempo. A continuación, la experta detalla las claves del éxito del método de la japonesa Marie Kondo:

1-Aprender a descartar

Este punto es esencial, pues más de uno todavía guarda esos jeans de los 90 por si algún día le vuelven a entrar. Marie Kondo se decepcionaría con esta actitud. Hay que tomar cada objeto con las dos manos y reflexionar sobre su uso en el presente. Si no lo usamos, hay que dejarlo ir con gratitud por los buenos momentos compartidos.

Lo que no se usa se descarta. Así de fácil es decirlo, pero, en realidad, se trata de un punto muy difícil de aplicar. A veces guardamos cosas por su valor sentimental, porque nos costó comprarlas o porque realmente nos gustan, aunque en el momento no le estemos dando uso. Sobre esto, la gurú del orden recomienda quedarse sólo con los objetos o prendas que nos hacen felices en el tiempo actual y, a lo demás, decirle adiós.

Descartar no significa que vaya a la basura. Puede ser regalado a otra persona que si le dé uso o reciclado y convertido en otro objeto o con otra utilidad. Una vez que se culmina este paso, según Marie Kondo, es probable que queden un tercio de los objetos o prendas.

2-Ordenar de una sola vez

Es probable que te entusiasme la idea de tener la casa perfectamente ordenada y quieras aplicar el método inmediatamente. No lo hagas. Busca un momento en la semana, en el mes, en el que realmente tengas tiempo de hacerlo de un tirón, de una vez.

Según la experta, no sirve ordenar un poco cada día, ya que con el pasar del tiempo la motivación se va perdiendo y el orden del primer espacio se va copando nuevamente del desorden del resto de la casa.

Para poder hacer todo de una vez, es importante contar con colaboración. Pero ¡ojo!, todos los participantes deben tener las mismas ideas en mente, sino, es probable que lo que uno descarte sea “rescatado” por otro miembro de la familia.

En el método Marie Kondo queda prohibida la pila de “objetos dudosos”, esos que dejamos a un costado para, luego, decidir qué hacer con ellos. En la realidad, esa pila pasará a formar parte permanente de la familia y a agrandarse con el paso de tiempo.

3-Organizar por categorías

Normalmente se ordena por habitación. En su lugar, la experta japonesa recomienda hacerlo centrándose por categoría de objetos. Por ejemplo: ropa, papeles, libros, objetos varios, etc. Kondo justifica este punto al mencionar que, de esta manera, la tarea fluye con mayor facilidad. La idea es empezar con las cosas fáciles para luego terminar con las difíciles, pues en ese tiempo habremos afinado un poco más nuestras habilidades para tomar decisiones. “Yo recomendaría dejar los objetos con valor sentimental para el final”, añade la sanjuanina.

Según Marie Kondo, sólo debemos conservar 30 libros de nuestro interés.

4-Cada cosa en su lugar

Es importante que cada tipo de objeto tenga un espacio definido en la casa y todos los habitantes de la vivienda estén al tanto de ello. Si esto no es así, se pierde demasiado tiempo buscando las cosas y, generalmente, una sólo persona cae en la responsabilidad de tener que encontrar aquello que todos buscan. Es el típico: ¡Mamáaaaaa, ¿dónde está…? Que tanto agobia a las madres. Con la aplicación de este método, debería desaparecer.

Para ello es útil el uso de cajas organizadoras, cestos de plástico o cualquier tipo de recipiente que ayude a guardar los objetos por categoría. Como ejemplifica Echegaray, “es muy práctico, por ejemplo, contar con bandejas o recipientes de guardado extra en la heladera que nos permitan colocar en ella los elementos que utilizamos para preparar el desayuno, leche, manteca, queso, etc. De esta manera, en las mañanas, abrimos la heladera y retiramos sólo esa la bandeja. Nada más. No deberemos andar buscando en el interior del electrodoméstico eso que quedó detrás de otro alimento o se volcó al intentar sacar otra cosa”.

Otro secreto que puede llegar a ser práctico es el de etiquetar cada recipiente o caja de guardado. De esta manera todos los miembros de la familia sabrán qué va en cada lugar, y el orden durará más.

5-Doblar en forma vertical

Este tipo de doblado permitirá guardarlas de tal forma que todas estén a la vista y, al retirar una prenda no desarreglemos el resto. Cada tipo de vestimenta tiene su secreto de doblado y aprenderlo es realmente fácil. El secreto está en lograr las mismas dimensiones en todas para que entren perfectamente en el lugar donde decidamos almacenarlas, ya sea un cesto o cajón. En general, para que las prendas aguanten en vertical sin arrugarse o doblarse debes hacer uno o dos pliegues más de los habituales.

Lo ideal es no apilar mucho. Según la gurú japonesa, esto hace que las prendas que quedan debajo se aplasten y las de atrás se olviden. Aunque sean toallas, siempre es mejor en vertical.

Sobre colgar la ropa, Marie Kondo recomienda hacerlo sólo cuando es necesario, como en el caso de las prendas delicadas o sacos. En el espacio en donde entran 10 prendas colgadas pueden guardarse de 20 a 40 correctamente dobladas.

En el caso de que sí o sí deban ir en perchas, agrúpalas por categoría y pon lo más largo y pesado a la izquierda y lo liviano a la derecha.

El doblado vertical ayuda a tener todas las prendas al alcance de la vista.

6-Por cada elemento nuevo, uno debe irse

La finalidad de este punto es no acumular. No llenar la casa de objetos innecesarios que ocupan espacio y que no cumplen una función específica en lo cotidiano. Si te cuesta deshacerte de los objetos, es útil reflexionar sobre el propósito actual de ese objeto en tu vida. “Hay que dejarle lugar a lo nuevo”, reza la experta.

Muchas veces se confunde orden con obsesión y se acusa a las personas que buscan que cada cosa esté en su lugar etiquetándolas erróneamente con algún problema psicológico. “Sos un obsesivo, maniático del orden, tenés un TOC”, son algunas frases comunes. “Lo cierto es que un ambiente despejado ayuda a disminuir el estrés y a que nuestra mente esté más cómoda. Además, mejora la convivencia en el hogar, el estado de ánimo y la calidad del sueño de quienes habitan la vivienda”, explica Adita Echegaray, la sanjuanina experta en el método de Marie Kondo.

Pero esos no son los únicos beneficios de tener la casa correctamente ordenada, como explica la especialista, el orden fomenta la creatividad, ya que el exceso de estímulos distrae. Al dejar de perder tiempo buscando lo que necesitamos, disponemos de más horas del día para retomar proyecto olvidaos que nos hacen felices.

En definitiva, una casa en orden es un hogar que predispone de manera positiva. Aprovecha el cambio de temporada para deshacerte de lo que está de más en tu casa y ordená siguiendo el método de Marie Kondo.

Adita Echegaray estuvo en el programa Yo Te Invito (Canal 5, Telesol) y enseñó el paso a paso del doblado de las prendas más comunes: