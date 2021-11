Arancibia denunció a las autoridades de la UNSJ por un acto proselitista en El Palomar

Tras la denuncia que puso contra las cuerdas al vocal del Tribunal de Cuentas Enrique Conti, este miércoles el candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, denunció a las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan por realizar un acto de campaña junto al Frente Todos en el complejo El Palomar. La denuncia, que ya fue presentada en el rectorado, recayó sobre la máxima autoridad de la casa de altos estudios Tadeo Berenguer y su segunda, Analía Ponce.

“Como es de público conocimiento el pasado 31 de octubre del corriente año en el Complejo Deportivo El Palomar se llevó adelante un acto de campaña proselitista del Frente Todos, con la presencia del gobernador Sergio Uñac, el intendente, la lista de candidatos a diputados nacionales y con la intervención del rector y la vicerrectora de la UNSJ”, contó Arancibia a DIARIO HUARPE.

Al mismo tiempo apuntó que “por estatuto no pueden usar para actos de campaña y actividades ajenas a la UNSJ ninguna de las instalaciones. Lo que hicieron está mal. No pueden utilizar un predio de la universidad para un que el Frente Todos haga un acto de campaña proselitista”.

En la denuncia, el candidato de Consenso Ischigualasto, solicita la inmediata intervención de los órganos de control de la Universidad Nacional de San Juan para que sancione a sus actuales autoridades. “Han violado el estatuto universitario. Berenguer y Ponce han tirado por la venta la reforma universitaria”.

Arancibia, que la pasada semana también realizó una denuncia contra Enrique Conti por no cumplir con la Constitución Provincial, fue mucho más allá con las críticas al decir que “esto que pasó es una vergüenza para la UNSJ. Ahí no puede hacer un acto el Frente Todos, ni Consenso Ischigualasto. La universidad está para otra cosa. Si Tadeo Berenguer y Analía Ponce quieren apoyar al oficialismo que vayan a la sede del PJ, pero en un predio de la universidad no lo deben hacer”.

Para cerra el candidato a diputado nacional no dudó al señalar que “sería muy bueno que la UNSJ haga un debate de candidatos y de ideas y no que preste un predio para esto que pasó”.