Marcelo Arancibia es uno de los candidatos a gobernador de San Juan por el Frente Unidos por San Juan, junto con Marcelo Orrego, Eduardo Cáceres y Sergio Vallejos. En diálogo con DIARIO HUARPE, habló sobre sus objetivos en la gobernación y dijo que él es más oposición que sus compañeros de frente, porque "viene a reparar las instituciones" de la provincia.

Entre otros temas, también contó por qué Sarmiento se convirtió en bastión fundamental de su campaña y por qué cree que la educación debe ir de la mano con el crecimiento de un país. Según dijo, la prioridad del Gobierno está centrada en otras cosas como eventos deportivos de elite.

¿Por qué quiere ser gobernador en esta oportunidad?

-La manifestación de docentes autoconvocados no es solamente un problema salarial producto del proceso salarial incontenible que el Gobierno nacional provoca para licuar sus deudas. Es algo más profundo, este gobierno de la provincia viene demostrando un desprecio a la educación, que no solamente tiene que ser gratuita y obligatoria, sino que tiene que ser de calidad. Es una manifestación clara, de que se ha agotado este modelo de José Luis Gioja y Sergio Uñac, no solamente porque 20 años continuos provocan un desgaste lógico del poder, sino porque los fundamentos del modelo se agotan. Por eso, hay un fuerte reclamo del sector público y, por consiguiente, el sector privado ha repensado tanto el Estado como el modelo productivo de San Juan. Mientras la provincia considere que podemos gastar como si fuésemos Qatar en eventos culturales de elite, el docente está tratando de caer por debajo de la línea de pobreza. La falta de criterio, al no haber invertido estos años la renta que Nación envía por coparticipación te demuestra que ese modelo de estado rentístico ya no funciona y que tenemos que invertir en la educación. No hay sociedad en el mundo que no haya crecido de la mano de la educación. Lo más importante que tiene una comunidad es su gente y este gobierno ha descuidado a su gente. Frente a todo eso, nosotros venimos a arreglar esta situación, reconsiderando y repensando el modelo rentístico del Estado, para que sea un Estado productivo.

¿Por qué cree que hay dos versiones de San Juan? ¿Por qué unos que dicen que estamos bien y otros, como usted, describen otra situación?

-Creo que han estado tanto tiempo al poder que han perdido la empatía por la gente, están desconectados con la realidad. Los dos gobiernos que hoy se disputan, han invertido $113 millones de euros en comprar una fábrica de paneles solares que hasta el momento no ha fabricado un solo panel. Con eso te das cuenta de que es un gobierno que se mete donde no debería meterse y que saca esos recursos que deberían ir a resolver problemas básicos como el de la población sanjuanina que tiene el 50% de pobreza. Hay muchos temas que ellos dicen que están bien que son un mito, como el superávit fiscal. El año pasado, se tuvo que ralentizar la obra pública porque Nación dejó de mandar recursos. Logran este superávit fiscal licuando los salarios de la administración pública, cualquiera tiene las cuentas claras si el 90% de los trabajadores públicos tienen salarios de miseria. Esos mitos que el gobierno se cree es parte de un modelo que se ha agotado, y eso tenemos que repensarlo como sanjuaninos.

Menciona mucho a la educación y de hecho lanzó su candidatura en un lugar emblemático como lo es la Casa de Sarmiento, ¿qué es lo que propone para la educación?

-Haber hecho mi lanzamiento en la Casa Natal de Sarmiento es representativo no solo por el lugar sino porque van a ser los lineamientos de mi propuesta. Sarmiento fue el maestro de América, la revolución no era del deporte de élite, sino de la de educación. Es la única manera de salir de la pobreza y hacer de San Juan una provincia productiva, con igualdad de oportunidades y libertad. Sobre todo, reducir la brecha de la desigualdad, no solamente en la distribución de la renta sino también del acceso a los derechos. Tenés un velódromo en construcción y, por otro lado, tenés gente que no accede al agua. Tenés una crisis productiva porque no llega agua para el riego. Son los temas que tenemos que discutir. Invocamos a Sarmiento porque él fue la representación de la honradez y la honestidad. Tuvo una visión de Estado honrado, la gente sabía que el gobierno no lo estafaba. Era la visión de una Nación-Estado que él construyó y es esto lo que los sanjuaninos tenemos que rever, esta versión de Estado rentístico. Argentina va a salir nuevamente, pero no con Alberto Fernández ni con Cristina.

Finalmente, la oposición fue desunida, ¿cómo piensa que va a repercutir esto en la puja por la gobernación?

-En San Juan estamos como en el 2015, en ese momento había mucha gente que le reclamaba a la oposición unirse para ponerle un límite a Cristina, un límite republicano y a la corrupción. Eso lo entendieron a nivel nacional, a diferencia de San Juan, y es por eso que ganó Cambiemos. Estas elecciones del 2023 son muy parecidas a las del 2015, ya se expresaron los sanjuaninos y nos pidieron que pongamos un límite. Entiendo que en San Juan va a haber una polarización y la gobernación se va a definir entre Unidos por San Juan y el San Juan por Todos. Estoy convencido de que la sociedad ya ha tomado una decisión de dar un paso para que juntos podamos cambiar esta realidad. En este caso, yo quiero acercarme a la sociedad para que sea nuestro sublema el que pueda cumplir con las demandas.

¿Por qué la gente lo tiene que elegir a usted y no al resto de los candidatos de Unidos por San Juan como Orrego o Cáceres?

-Primero decirte que nosotros nos juntamos porque nos preocupa la democracia en San Juan. Hay señales muy fuertes del que no se quiere ir y se quiere quedar a toda costa, y otro que quiere volver sin advertir que su gobierno no fue exitoso, los hechos lo demuestran, nos tiene que obligar a juntarnos. Creo que mi opción es mejor a la de Orrego y Cáceres porque, además de defender la democracia, que la hemos defendido desde el llano, denunciando los abusos, la corrupción etcétera; hemos hecho una oposición muy firme. Nosotros sí venimos a reparar las instituciones, a garantizar el control, el contrapeso, el funcionamiento del sistema republicano. Pero además, tenemos políticas públicas a los fines de que la educación, la salud pública, una infraestructura inteligente, con la conectividad que San Juan no tiene y con la idea de valorar nuestra producción para insertar a San Juan en el mundo como conocimiento y productividad. Por eso es que nosotros tenemos muy clara nuestra propuesta y creemos que Juntos por el Cambio va a ganar las elecciones y dentro de las elecciones internas nosotros tenemos las mejores herramientas para gobernar una provincia que va a necesitar un gobernador con capacidad de consenso. En eso, nosotros tenemos una mayor virtud.

Desde el Gobierno se atribuyen el bastión de los derechos y acusa a la oposición de no garantizarlos, ¿Qué le responde?

-Creo que el Gobierno de San juan ha generado una desigualdad no solamente en distribución de la renta sino también de acceso a derechos. Creo que, en este sentido, ha sido un gobierno que, a medida que ha ido perdiendo el rumbo, ha tomado un carácter muy reaccionario. Esto de mantener a la gente en la pobreza como lo han hecho estos dos gobiernos es una prueba acabada de que está agotado este modelo y que no puede ampliar derechos. Para ampliar derechos lo primero que tenés que hacer en San Juan es sacar el acomodo. Acá recorres los municipios y vos te das cuenta de que para entrar a la administración pública tenés que tener un acomodo o militar en cierto partido político. Eso no es respetar los derechos de la gente, eso es someterlos a un régimen donde el miedo y el acomodo son pautas culturales. Ellos vienen con una cultura de ampliación de derechos que en este sistema no tiene presente y futuro. Acá los que progresan son los que son amigos de alguien y eso es lo más antiderecho y lo más reaccionario que hay.

¿Por qué candidato nacional va Unidos por San Juan y por qué candidato va usted?

-Bueno, Juntos por el Cambio todavía no toma una decisión de qué candidato va a apoyar, pero se está analizando en qué sector se apoyará. Esta tensión en la oposición se va a dirimir, pero a mí me preocupa qué va a pasar en el Gobierno, que se están peleando cuando tendrían que estar concentrados en gobernar. Es una vicepresidenta que no deja gobernar y un vicepresidente que ha demostrado que no está a la altura. Hay un desgobierno y esa es una de las cosas que venimos a reparar.