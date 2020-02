Arce lidera las encuestas de primera vuelta pero sigue abierto el escenario de balotaje en Bolivia

El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, lidera la primera encuesta de intención de voto para las elecciones del 3 de mayo con 31,6%, seguido por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), con el 17,1%, y por la presidenta interina, Jeanine Áñez, candidata de Juntos, con el 16,5%.



De acuerdo con esta encuesta nacional que realizó la empresa Ciesmori, está abierto el escenario de una segunda vuelta electoral, que en el caso de que enfrentara a Arce y Áñez consagraría a la actual mandataria por ajustado margen, 42,3% a 43,6%.



Si el balotaje fuera entre Arce y Mesa, el candidato masista ganaría con un escueto 0,1%, en un escenario de virtual empate. En tanto que la segunda vuelta se dirimiera entre Áñez y Mesa, el 33,8% votaría por la candidata de Juntis y un 30,3% por el candidato de CC.



El artículo 166 de la Constitución indica que para ganar la elección presidencial en primera vuelta un candidato debe reunir el 50% más uno de los votos válidos o al menos un 40% con diez puntos de diferencia sobre el segundo.



El sondeo de Ciesmori ubica luego a los ex líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antoni Pumari, de la alianza Creemos, con 9,6% de intención de voto; Chi Hyun Chung, del Frente Para la Victoria (FPV), con 5,4%; Feliciano Mamani, del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), y el ex presidente y postulante de Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, obtienen, ambos con el 1,6%, y cierra la lista Ismael Schabib, quien aún figura como candidato y representante de Acción Democrática Nacionalista (ADN), con el 0,5% de preferencia electoral.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó a Schabib y a la ADN por no presentar sus documentos.



La encuesta estima en un 6,5% a los indecisos, el voto en blanco 6,1%, el 2,2% se negó a responder a quién votará y el 1,4% dijo que su voto será nulo.



La encuesta de Ciesmori por departamentos otorga al candidato del MAS una amplia ventaja en La Paz, con el 49,7%, muy por encima de Mesa, que reúne el 16,6%, seguidos por Áñez, 7,2%, y Chi, con el 6,2%.



Mamani, de Pan-Bol, obtiene un 2,3%; Tuto Quiroga el 1,3%, Camacho el 1% de apoyo, en tanto que Schabib (ADN) un escueto 0,1% de preferencia electoral.



Arce también lidera las intenciones de voto en Cochabamba, Pando y Oruro. Áñez se impone en el Beni, de donde es oriunda, mientras que Mesa lidera en Chuquisaca.



La encuestas de Ciesmori se hizo sobre un universo de 2.224 personas mayores de 18 años, en edad a votar a nivel nacional, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ± 2,07% a nivel nacional.



Se usó el tipo de muestra probabilístico, con el método de muestreo Estratificado con control de cuotas de edad y género en la última etapa, señala la ficha técnica, que precisa que se realizó a nivel nacional en el área urbano-rural, llegando a 84 ciudades y localidades del territorio boliviano.