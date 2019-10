Argentina ante Camerún con la necesidad de ganar para soñar con la clasificación

El seleccionado Sub 17 de la Argentina jugará mañana ante Camerún con el objetivo de sumar un triunfo para consolidar sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría, que se juega en Brasil.



En encuentro, válido por el Grupo E, se jugará este jueves desde las 20, en el estadio Kleber Andrade, en la ciudad de Cariacica, en el estado de Espíritu Santo, con el arbitraje del serbio Srdjan Jovanovic, y televisado por Canal 7 y DirecTV.



El grupo es liderado de manera inesperada por Tayikistán con 3 unidades, luego de vencer a lo africanos por 1-0, Argentina y España, que igualaron sin goles, con un punto, cerrando Camerún con cero.



Argentina, con Pablo Aimar como entrenador, debió haber sumado tres puntos en el debut ante España ya que fue más que los ibéticos, pero no pudo concretar la diferencia.



El mismo Aimar se mostró conforme con lo ofrecido por el equipo argumentando que "Argentina estuvo a la altura de las circunstancias".



Los mejores de Argentina fueron Matías Palacios (San Lorenzo), casi hace un gol increíble cuando remató detrás de la linea de medio campo estrellando la pelota en el travesaño, y el buen desempeño del delantero Exequiel Zeballos (Boca).



Camerún regresó a la máxima competición de la categoría 16 años después de su anterior participación en Finlandia 2003.



Los "Leones indomables" son campeones de la Copa Africana de Naciones Sub 17 aunque no pudieron ganar en los 90 minutos ninguno de sus tres últimos partidos, empataron todos 0-0 y triunfaron en la definición con remates desde el punto penal.



La inesperada caída ante Tayikistán le complicó la clasificación a los africanos a octavos de final porque la lógica, que no siempre tiene buena relación con el fútbol, indicaba un triunfo en el debut que hubiese permitido un empate ante Argentina como un buen resultado y ahora debe ir a ganar sin especulación.



En el debut Camerún mereció mejor suerte, dominó a Tayikistán, sumó un 54 % de posesión del balón pateó al arco 23 veces contra siete, provocó nueve tiros de esquina contra apenas uno, pero no pudo vulnerar al arco rival y con un tiro penal los asiáticos se llevaron un gran triunfo.



Es probable que haya cambios en ambos equipos pero los entrenadores no lo confirmaron, ya que los partidos se juegan cada tres o cuatro días y el calor reinante en las sedes hace que el desgaste sea importante.







+ Probables formación +



Argentina: Rocco Ríos Novo; Luciano Vera, Kevin Lomónaco, Francisco Flores y Lautaro Cano; Juan Sforza; Ignacio Fernández, Matías Palacios y Cristian Medina; Matías Godoy y Exequiel Zeballos. DT: Pablo Aimar.



Camerún: Manfred Ekoi; Patrice Ngolna, Fabrize Mezama, Francois Bere y Ricky Ngatchou; Daouda Amadou y Gael Dibongue; Samuel Nongoh, Steve Mvoué y Seidou Ismalia; Leonel Wamba. DT: Thomas Libih.



Cancha: Kleber Andrade



Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia)



Horario: 20



Televisa: Canal 7 y DirecTV.