¡El Dibu otra vez fue héroe! El gigante de Mar del Plata fue clave nuevamente en los penales y le dio la tan deseada tercera Copa del Mundo a la selección argentina. Tras la definición y el campeonato, Emiliano Martínez recordó sus humildes orígenes.

“Viví los penales tranquilo. Otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles. Pero creo que después hice todo bien”, manifestó en primer lugar. “Salí de un lugar muy humilde y de joven me fui a Inglaterra. Le quiero dedicar esto a mi familia”, finalizó su relato.

¡Argentina campeón del mundo!

La Selección Argentina de fútbol es campeona del mundo después de 36 años. El equipo comandado en el campo de juego por Lionel Messi y desde el banco por el técnico Lionel Scaloni jugó un partido para el infarto frente a Francia.