Tantas dolor, tantas críticas, tanto llanto para que, un 18 de diciembre de 2022, Lionel Andrés Messi sea confirmado como el mejor jugador de la historia. Son incontables los títulos del rosarino, pero sin lugar a dudas le faltaba este, que finalmente se logró. Con esta Copa del Mundo ganada, ya es indiscutible que el 10 se ubica en lo más alto del Olimpo.

En este Mundial, la Pulga anotó en siete ocasiones, y dos de ellas en la final contra Francia. Además, y a sus 35 años, fue el mejor jugador de Qatar 2022, tras ser elegido por segunda vez (la anterior fue en Brasil 2014). También se consagró como el futbolista con más presencias en el evento futbolístico más importante del mundo.

Dibu, otra vez héroe: “Salí de un lugar muy humilde”

¡El Dibu otra vez fue héroe! El gigante de Mar del Plata fue clave nuevamente en los penales y le dio la tan deseada tercera Copa del Mundo a la selección argentina. Tras la definición y el campeonato, Emiliano Martínez recordó sus humildes orígenes.

“Viví los penales tranquilo. Otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles. Pero creo que después hice todo bien”, manifestó en primer lugar. “Salí de un lugar muy humilde y de joven me fui a Inglaterra. Le quiero dedicar esto a mi familia”, finalizó su relato.