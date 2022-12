Horas antes del partido en el que la Selección Argentina de Fútbol enfrentará a su par de Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Fútbol de Qatar, el DT albiceleste Lionel Scaloni negó de plan que Rodrigo De Paul esté lesionado y lanzó fuertes críticas contra los medios.

Después de la habitual conferencia de prensa previa a los partidos, el DT de la Selección se quedó hablando con algunos medios y allí volvieron a preguntarle si De Paul iba a estar a disposición para el duelo ante los europeos. “¿Por qué lo preguntás?”, respondió Scaloni.

“Si vos me decís quién te lo dijo, yo te cuento la situación de Rodrigo”, arremetió una vez más en relación a las filtraciones. Y, ante la negativa del periodista a revelar sus fuentes, recalcó: “El entrenamiento fue a puertas cerradas, muchachos”.

Aunque primero dijo no estar enojado, luego Scaloni se preguntó con molestia: “No sé si jugamos para Argentina o para Holanda”.

“Fue a puertas cerradas el entrenamiento, no me interesan las informaciones que salgan cuando no hay prensa. Eso es algo que tenemos que aprender y mejorar todos en el entorno de Argentina, de la Selección”, cerró.

Scaloni también habló del estado de Di María. El seleccionador aseguró que Ángel Di María y Rodrigo De Paul "están bien" de sus lesiones y serán evaluados en el entrenamiento para decidir si forman parte del equipo que enfrentará a Países Bajos.

"Ellos están bien (...) Hoy tomaremos la decisión en base a cómo queremos plantear el partido, eso es lo más importante", dijo Scaloni. "Tenemos claro que el jugador que salga a la cancha tiene que salir bien, estar en las mejores condiciones que creemos nosotros para brindar lo mejor", aseveró el entrenador argentino.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no dio un parte médico oficial sobre la salud de los futbolistas, esto generó especulaciones y versiones sobre las lesiones que podrían tener, esto fue lo que le molestó a Scaloni.