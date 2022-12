El entrenador de Países Bajos, Louis van Gaal quiere una "revancha" contra la Argentina, rival del próximo viernes por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, a propósito de la eliminación por penales que sufrió en las semifinales de Brasil 2014.

"Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha", expresó van Gaal en conferencia de prensa.

El ex DT de Barcelona, de 71 años, también se refirió a las posibilidades de que su equipo sea campeón en Qatar: "Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado".

Por último, van Gaal habló sobre su futuro una vez finalizada la competencia de Países Bajos en la Copa del Mundo: "En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca, no sabes qué ofertas pueden llegar a la mesa".