La Selección Argentina de Tenis YPF se encuentra lista para una nueva y emocionante serie de Copa Davis frente a Países Bajos, un cruce fundamental por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 que definirá el pase al codiciado Final 8. Bajo la dirección del capitán Javier Frana, el equipo albiceleste está conformado por los singlistas Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, y la experimentada dupla de dobles de Horacio Zeballos y Andrés Molteni. La acción se desarrollará entre el viernes y el sábado en el estadio Martiniplaza de Groningen, Países Bajos, con una capacidad para 3.855 espectadores, y podrá seguirse por TyC Sports y DSPORTS.

El sorteo realizado en la cancha principal bajo techo del Martiniplaza definió que Tomás Etcheverry (64° del ranking) será quien abra la serie este viernes, enfrentándose al local Jesper de Jong (79°), quien hará su debut en este tipo de competiciones y viene de ser finalista del ATP 250 de Bastad. El partido comenzará a las 09:00 (hora Argentina). El historial entre ambos marca un empate, con una victoria para cada uno en el circuito Challenger. Posteriormente, Francisco Cerúndolo (21°), la principal raqueta argentina, tendrá un exigente compromiso ante Botic van de Zandschulp (82°), un especialista en canchas rápidas con triunfos significativos sobre figuras como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Rafael Nadal. El único antecedente entre Cerúndolo y Van de Zandschulp fue en el Masters 1000 de Indian Wells 2025, con victoria para el argentino en sets corridos.

La jornada del sábado, que también iniciará a las 09:00 (hora Argentina), estará protagonizada por el partido de dobles. La consolidada pareja argentina, compuesta por Horacio Zeballos (5° en el ranking de dobles) y Andrés Molteni (19°), se medirá ante la dupla neerlandesa de Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). En caso de que la serie no esté definida tras el dobles, los encuentros de singles se reanudarán con Francisco Cerúndolo enfrentando a Jesper de Jong, y si aún persiste la igualdad, el quinto punto decisivo será disputado por Tomás Etcheverry contra Botic van de Zandschulp.

El equipo argentino llega a este duelo con un antecedente positivo reciente, habiendo superado a Noruega por 3-2 como visitante en Oslo en la primera ronda de los Qualifiers 2025. En aquella ocasión, la ausencia de Cerúndolo por lesión fue cubierta por Mariano Navone, quien consiguió el punto decisivo. Por su parte, Países Bajos se clasificó directamente a esta segunda instancia por haber sido finalista de la Copa Davis en la edición 2024, donde cayó ante Italia. Sin embargo, el equipo neerlandés presentará algunas bajas importantes, ya que su principal figura, Tallon Griekspoor, no formará parte de la serie, y el especialista en dobles Wesley Koolhof se retiró de la competencia profesional. El único enfrentamiento previo entre Argentina y Países Bajos en Copa Davis data de 2009, cuando el equipo nacional se impuso por un contundente 5-0 en el Estadio Mary Terán de Weiss.