Argentina vuelve a la CELAC, que sesiona mañana y pasado en México, con Venezuela y OEA en la mira

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Una delegación argentina encabezada por el canciller Felipe Solá participará mañana del encuentro anual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC-2020), en la ciudad de México, en lo que significa el retorno del país al organismo regional, del que se alejó el anterior gobierno por diferencias ideológicas.



"América Latina necesita de una organismo multilateral con una agenda que incluya pero exceda a Venezuela", explicaron fuentes de la Cancillería consultadas por Télam sobre las razones de este retorno.



Las palabras del informante encierran una crítica al Grupo de Lima, el organismo que se creo con el auspicio de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), con la crisis institucional y económica de Venezuela como tema excluyente.



"La idea es jerarquizar la CELAC porque es el organismo que agrupa a todos los países de la región, que tiene una cantidad de problemas y situaciones que atender, más allá de la cuestión venezolana", agregó la fuente diplomática consultada.



Además, la idea de potenciar la CELAC, donde México tiene un peso importante, también tiene como objetivo próximo la construcción de una candidatura para conducir la OEA alternativa a la del ex canciller uruguayo Luis Almagro, con quien el canciller Felipe Solá ha manifestado públicas diferencias por el rumbo de su gestión en el organismo.



Los candidatos que se barajan para oponer a Almagro son dos, la ecuatoriana Fernanda Espinosa y el peruano Hugo de Zela, quien hoy fue recibido por Solá en la Cancillería.



Junto al canciller participarán del encuentro de la CELAC el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme; su jefe de Gabinete, Guillermo Chaves, y el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, quién será el próximo embajador en México.



Este equipo mantendrá mañana una serie de encuentros bilaterales con representantes de Panamá, Cuba, Euador, Perú, Surinam y el anfitrión, México.



Si bien aún no está confirmado por agendas, en la Cancillería argentina prevén que el miércoles, día central del encuentro, Solá mantendrá un encuentro con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.