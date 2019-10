Argentino Pavone marcó un doblete en el triunfo de Defensor Sporting

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero argentino Mariano Pavone convirtió hoy un doblete para Defensor Sporting, que le ganó por 4-0 a Racing, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Clausura de fútbol de la Primera División de Uruguay.



El atacante bonaerense, de 37 años, festejó a los 9 minutos del segundo tiempo, mediante la ejecución de un tiro penal, y a los 45m., del complemento, respectivamente.



De este modo, el ex jugador de Estudiantes de La Plata, River Plate y Vélez Sarsfield llegó a las 6 anotaciones en el certamen y es el segundo máximo artillero, detrás de Juan Ignacio Ramírez (Liverpool), que acumula 9.



Los otros goles en el estadio Luis Franzini del Parque Rodó fueron convertidos por Ignacio Laquintana y el juvenil Cristian Barros.



Por su lado, Peñarol, con un gol del mediocampista Cristian 'Cebolla' Rodríguez (ex Independiente), venció por 1-0 a Boston River. En el conjunto ganador se alistó el atacante Lucas Viatri (ex Boca Juniors y Estudiantes de La Plata).



Además, Rampla Juniors y Wanderers igualaron 1-1, mientras que Juventud de Las Piedras y Liverpool empataron sin tantos.



Por su parte, River Plate, con Jorge Fossati (ex Colón de Santa Fe) como DT, superó por 3-2 a Cerro Largo, que tuvo en sus filas al ex Boca, Mauro Luna Diale.



El solitario líder Nacional (21 puntos) superó en la tarde del sábado a Cerro, por 2-0, para alcanzar el séptimo éxito consecutivo.