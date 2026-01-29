Arranca el duelo entre Boca y Estudiantes en el estadio UNO

Con el clásico pasillo de campeón de Boca para Estudiantes, ambos equipos pisaron el césped del estadio UNO Jorge Luis Hirschi bajo un marco imponente. El Xeneize, con una baja de último momento por lesión, enfrenta un desafío importante en La Plata.

Estudiantes de La Plata, dirigido por Eduardo Domínguez, presentó su alineación titular: Fabricio Iacovich; Gastón Benedetti, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Eric Meza; Ezequiel Piovi, Mike Amondarain; Cristian Medina, Joaquín Tobio Burgos, Fabricio Pérez; y Guido Carrillo.

Boca Juniors, por su parte, no podrá contar con Lucas Janson. Claudio Úbeda dispuso los once jugadores para el encuentro: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blando; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Exequiel Zeballos e Iker Zufiaurre.

Una de las sorpresas previas al encuentro fue la decisión de Santiago Ascacíbar de acompañar al plantel xeneize, aunque no fue incluido en la lista de concentrados por su reciente traspaso desde Estudiantes.

El partido ya comenzó y promete ser un duelo clave entre candidatos, con transmisión en vivo por ESPN Premium.