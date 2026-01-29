River Plate confirmó su buen arranque de temporada en el Torneo Apertura al vencer 2-0 a Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental. Los dos goles del Millonario fueron obra de Juan Fernando Quintero.

El partido tuvo un punto de inflexión a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Manuel Panaro de Gimnasia fue expulsado tras una infracción sobre Fausto Vera, sancionada luego de la revisión del VAR. Con un hombre de más, River consolidó su dominio y antes del final del primer tiempo, Quintero abrió el marcador de tiro libre.

En el complemento, el volante colombiano amplió la diferencia a los 4 minutos con un remate dentro del área tras otra jugada colectiva. River mantuvo la posesión del balón y Gimnasia tuvo dificultades para generar peligro. A los 11 minutos del segundo tiempo, Matías Viña fue expulsado tras recibir dos amarillas en 10 minutos. En Gimnasia, Jorge de Asís recibió la roja al final del partido por una infracción sobre Lucas Martínez Quarta.

River controló el ritmo del juego hasta el pitazo final y suma su segunda victoria en el certamen, manteniendo el invicto en 2026. El Millonario volverá a la acción el domingo próximo contra Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito. Gimnasia recibirá a Aldosivi el lunes 2 de febrero a las 17:30 en La Plata.