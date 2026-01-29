El presidente Javier Milei participó este martes de la ceremonia conmemorativa por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, a 81 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Durante el acto en la Sala de la Memoria del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Milei afirmó que “el olvido es el primer paso hacia repetir los errores del pasado” y ratificó su postura de tolerancia cero frente al antisemitismo.

El jefe de Estado señaló que “en el mundo de creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable” y aseguró que “esos viejos fantasmas que creíamos haber enterrado han vuelto a asomar la cabeza con la extrema izquierda global y el terrorismo islamista”.

En la ceremonia, Milei destacó la creación del Board of Peace, orientado a formar una organización internacional para garantizar la paz, y anunció que la Argentina impulsará los Acuerdos de Isaac, una vía de integración política y económica entre países latinoamericanos e Israel. Además, mencionó que la República Argentina presidirá este año por primera vez la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), integrada por 35 Estados y enfocada en la difusión, investigación y educación sobre el Holocausto.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. También participaron representantes de entidades judías, organizaciones de lucha contra el antisemitismo y sobrevivientes del Holocausto, entre ellos Lea Zajac, única sobreviviente de una familia de 80 personas, quien brindó su testimonio.

Milei destacó que la Argentina aprovechará cada plataforma internacional para denunciar acontecimientos vinculados al antisemitismo y al terrorismo, y mencionó la reciente declaración de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista, junto con Hamás.

El presidente concluyó su discurso subrayando la importancia de la memoria: “Que actos como éste sean un símbolo de dónde venimos, el costo que pagamos y el enorme riesgo que conlleva el olvido. Pero que también sea un norte que nos guíe hacia ese mundo mejor que queremos construir”.