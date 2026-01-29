Benfica logró una milagrosa clasificación a los playoffs de la UEFA Champions League tras vencer 4-2 al Real Madrid en el Estádio da Luz. El histórico gol llegó en la última jugada del partido, cuando el arquero ucraniano Anatoliy Trubin cabeceó un centro de Fredrik Aursnes y colocó la pelota en la red, asegurando la victoria del equipo portugués.

Con este tanto, Trubin se convirtió en el séptimo arquero en marcar en la historia de la Champions League y fue el primero de su carrera profesional en 226 partidos. La anotación permitió a Benfica superar al Olympique de Marsella en el segundo criterio de desempate y avanzar a la siguiente fase.

El partido tuvo momentos de tensión: el Real Madrid terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Raúl Asencio y Rodrygo en el tiempo adicional. Inicialmente se habían señalado cinco minutos de agregado, pero las interrupciones prolongaron el encuentro hasta el minuto 97, cuando Trubin marcó el gol decisivo.

Benfica ahora espera rival en los playoffs: podría ser nuevamente el Real Madrid o el Inter de Italia, que finalizaron en la novena y décima posición de la fase de grupos. El gol del arquero desató la euforia de los aficionados y del técnico José Mourinho, quien celebró junto a la tribuna más cercana al banco de suplentes.

Trubin, de 24 años y 1,99 metros, está a un paso de disputar su primer Mundial con Ucrania, que jugará el repechaje europeo ante Suecia. Si gana, se medirá al vencedor del cruce entre Polonia y Albania para buscar un lugar en la Copa del Mundo, donde compartirá el Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

La UEFA describió el gol como un hecho histórico: “¡Lo increíble es posible! Trubin marca en la última jugada y coloca al Benfica en los playoffs eliminatorios”. Fue un cierre espectacular para un partido que pasará a la historia del torneo.