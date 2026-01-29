El Estadio Monumental, tendrá otra remodelación y mejora, que le permitirá incrementar su capacidad actual de 85 mil localidades, para alcanzar las 100 mil.

Este es el objetivo del nuevo proyecto anunciado por su presidente Stefano Di Carlo que, a través de un video institucional, comunicó que se instalará un techo y se implementará una tribuna en 360º.

Publicidad

Entre los puntos centrales del proyecto, la dirigencia explicó que el nuevo diseño estará sostenida por una estructura perimetral de columnas. La ampliación permitirá sumar 16.000 nuevas localidades, todas con butacas rojas y blancas que formarán una gran bandera en altura alrededor del estadio.

Las nuevas ubicaciones estarán destinadas exclusivamente a socios de River Plate y quedarán cubiertas por el techo, cuya extensión protegerá a casi la totalidad del público, implementando una obra de construcción sin precedentes en el país.

Publicidad

Se piensa instalar una estructura de tribunas en 360º, lo que permitirá sumar 16 mil butacas más para socios.

Según el cronograma anunciado, las obras demandarán tres años y comenzarán en abril próximo. Para el desarrollo técnico del proyecto, River contará con el asesoramiento de la firma alemana SVP, especializada en la cobertura de estadios de primer nivel a escala global, con antecedentes en escenarios como el Santiago Bernabéu, el Allianz Arena, el Maracaná, el Tottenham Hotspur Stadium y el Riyadh Air Metropolitano.

“Durante el último año, River Plate trabajó junto a Schlaich Bergermann Partner (SBP), la compañía alemana líder mundial en ingeniería de techos para grandes estadios y responsable de proyectos icónicos como el Riyadh Air Metropolitano, el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Estadio Maracaná y el Santiago Bernabéu, entre otros. Con su acompañamiento técnico se desarrolló y finalizó el pliego ejecutivo, un documento que contempla con precisión cada aspecto referido a la factibilidad de la obra y que permite al club avanzar con el llamado a licitación”, dice el comunicado oficial del club millonario.

Publicidad

Actualmente, el estadio cuenta con una capacidad de 85 mil localidades.

Y agregó: “Siguiendo las recomendaciones de SBP, River convocó a diez empresas de referencia cuyo conocimiento técnico está directamente vinculado con el tipo de estructura requerida para la nueva bandeja y el techo del estadio. La apertura de sobres está prevista durante el mes de febrero y se estima la firma del contrato con la empresa ganadora dentro de los 30 días posteriores. El inicio de obra está proyectado para la primera semana de abril”.

El financiamiento aparece como uno de los ejes centrales de la iniciativa. Desde el club informaron que los fondos provendrán de créditos de bancos internacionales, con negociaciones avanzadas y acuerdos de confidencialidad en curso. El préstamo contará con tasas consideradas competitivas y será cancelado con los ingresos que genere la propia obra.

“El club va a poder afrontar el vencimiento de capital e intereses con los ingresos corrientes que esta nueva infraestructura genere”, señaló Di Carlo, al remarcar que el proyecto no comprometerá los recursos operativos habituales de la institución.

La ampliación y el techado del Monumental demandarán una inversión superior a los u$s100 millones. El financiamiento se estructurará a partir de dos fuentes principales: por un lado, un crédito de largo plazo otorgado por bancos internacionales, con condiciones alineadas al flujo de fondos del proyecto; por otro, un nuevo acuerdo comercial que incluirá la explotación de distintos activos, entre ellos la venta de los derechos de naming del estadio por los próximos 10 años, una herramienta cada vez más utilizada para fondear desarrollos de gran escala.

En su mensaje, Di Carlo puso el acento en el valor histórico del anuncio y aclaró que no se trata de un punto de partida, sino de la continuidad de un proceso iniciado hace más de 80 años. En ese recorrido recordó a dirigentes clave como Antonio Vespucio Liberti, impulsor de la compra de los terrenos; José Julián Degrossi, a cargo de la obra original; y Enrique Pardo, responsable del cierre de la herradura. La actual ampliación, señaló, “es una prolongación natural de ese legado”.