Una menor de un año fue salvada por efectivos policiales en Pocito después de una situación crítica que movilizó rápidamente a los equipos de emergencia. El hecho ocurrió en el callejón Donoso, entre calles Chacabuco 8 y 9, en el distrito Quinto Cuartel.

Los agentes Leandro Montiveros e Ismael Saffe, junto a un equipo de policías motorizados de la casilla Cruce de los Andes —Hernán Albornoz, Matías González, Lucas Pizarro y Lucio Paez— llegaron al lugar tras un llamado de auxilio. Allí encontraron a la niña en brazos de su madre, Tejada, de 24 años, quien se encontraba en estado de shock. La menor presentaba labios morados y signos de asfixia.

Inmediatamente, los policías comenzaron con maniobras de reanimación mientras aguardaban la llegada del personal médico del 107, liderado por el Dr. Tello, que trasladó a la menor al hospital Federico Cantoni.

Una vez en el hospital, el doctor informó que la niña se encontraba fuera de peligro y quedaba en observación para seguimiento.

El rápido accionar de los agentes y la coordinación con los profesionales de la salud fueron determinantes para garantizar la seguridad y recuperación de la menor.