Policías rescataron a una bebé de un año de asfixia en Pocito
POR REDACCIÓN
Una menor de un año fue salvada por efectivos policiales en Pocito después de una situación crítica que movilizó rápidamente a los equipos de emergencia. El hecho ocurrió en el callejón Donoso, entre calles Chacabuco 8 y 9, en el distrito Quinto Cuartel.
Los agentes Leandro Montiveros e Ismael Saffe, junto a un equipo de policías motorizados de la casilla Cruce de los Andes —Hernán Albornoz, Matías González, Lucas Pizarro y Lucio Paez— llegaron al lugar tras un llamado de auxilio. Allí encontraron a la niña en brazos de su madre, Tejada, de 24 años, quien se encontraba en estado de shock. La menor presentaba labios morados y signos de asfixia.
Inmediatamente, los policías comenzaron con maniobras de reanimación mientras aguardaban la llegada del personal médico del 107, liderado por el Dr. Tello, que trasladó a la menor al hospital Federico Cantoni.
Una vez en el hospital, el doctor informó que la niña se encontraba fuera de peligro y quedaba en observación para seguimiento.
El rápido accionar de los agentes y la coordinación con los profesionales de la salud fueron determinantes para garantizar la seguridad y recuperación de la menor.