Personal policial de la Sección Robos y Hurtos, dependiente de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, logró esclarecer un hecho de sustracción de mercadería perteneciente a un comercio del rubro lubricentro, tras una serie de tareas investigativas y de inteligencia.

La investigación se inició luego de que los efectivos advirtieran movimientos llamativos vinculados a la comercialización irregular de distintos productos, cuya modalidad de venta y desplazamientos despertaron sospechas entre los investigadores. Con el avance de las tareas y el transcurso de los días, el personal logró establecer el origen de los elementos y dar con su propietario.

Publicidad

Los elementos que fueron retirados de la casa del empleado infiel.

Al ser entrevistado, el damnificado manifestó ser titular de un local comercial dedicado a la venta de insumos automotores. Según explicó, debido a la vorágine del trabajo diario y a la dinámica propia de la actividad, no habría advertido en su momento que parte de la mercadería estaba siendo retirada sin su consentimiento, presuntamente por alguno de sus empleados.

Ante esta situación, se profundizó la investigación y se reunieron elementos probatorios suficientes que permitieron solicitar una medida judicial. Por disposición de la fiscal Salica, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Cabot, entre Mendoza y General Acha.

Publicidad

Durante el procedimiento, los efectivos procedieron al secuestro de una importante cantidad de elementos, entre ellos cajas de kits de filtros, botellas de aceite selladas, cintas eléctricas, adhesivos, un estéreo digital, aerosoles de espuma, silicona multiuso, cubiertas de automóvil, resortes de suspensión, cables de encendido y de bujías, kits de luces LED, una llanta de alineación, fusibles, fichas adaptadoras, suplementos de ajuste, una bocha de remolque con su soporte, entre otros efectos de interés para la causa.

Parte de los elementos secuestrados eran filtros de aire.

Posteriormente, la totalidad de los elementos secuestrados fue reconocida y acreditada como propiedad del comerciante damnificado. En el marco de la investigación quedó vinculada una persona mayor de edad, quien se desempeñaría como empleado del comercio afectado.

Publicidad

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, mientras se avanza con la causa judicial.