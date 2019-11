Arroyo asegura que el Plan contra el Hambre abarcará a 8 millones de personas

El diputado Daniel Arroyo, probable ministro de Desarrollo Social del próximoGobierno de Alberto Fernández, aseguró hoy que el Plan contra el Hambre abarcará "a 8 millones personas" en todo el país.



En Argentina "no puede haber hambre", remarcó en declaraciones a El Destape Radio,



Arroyo, quien impulsó el plan dijo que estará "para acompañarlo" a Fernández "cuando sea, donde sea", al responder sobre su posible designación como ministro de Desarrollo Social.



"Creo mucho en él y creo que va a ser un gran presidente", agregó.



El programa del que participan personalidades de diferentes sectores abarcará "en total a 8 millones de personas" y precisó que si bien el presupuesto destinado a la cuestión social fue de $ 27.000 millones "el año que viene será mas de 40.000 millones".



Alberto Fernández, quien asumirá la Presidencia de la NAción el 10 de diciembre próximo, "va a crear un consejo de entidades de alimentos, universidades, iglesias, dirigentes sindicales porque todos tienen que acceder a la canasta básica" alimentaria.



Arroyo explicó que se trata de un sistema que se implementará mediante una tarjeta "que no opere para extraer dinero sino para comprar alimentos".



Servirá "no sólo para acceder a alimentos sino para una política social para la familia que tenga un seguimiento nutricional con profesionales de la salud", comentó.