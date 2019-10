Arsenal recibirá mañana a Central Córdoba en un partido que promete buen fútbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Arsenal de Sarandí recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, en uno de los tres partidos que darán continuidad mañana a la fecha 11 de la Superliga.



El encuentro se jugará a partir de las 17 en el estadio Julio Humberto Grondona, de Arsenal, será arbitrado por Mauro Vigliano, y televisado por la señal de cable Fox Sports.



Arsenal, de campaña destacada en su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino, llega al compromiso ante los santiagueños luego de igualar 3-3 ante River de local.



Con cinco triunfos, un empate y cuatro caídas, el equipo dirigido por Sergio "Huevo" Rondina suma 16 puntos y se ubica en zona de clasificación para la Copa Sudamericana, y marcó al menos tres goles en sus últimos tres partidos como local.



En cuanto al equipo, Rondina no realizaría modificaciones para el cotejo de este jueves, en referencia al once titular que igualó ante el conjunto de Marcelo Gallardo.



Por otra parte, Central Córdoba, más allá de la cercanía y la trascendencia del partido ante Lanús, que definirá un finalista de Copa Argentina (el 14 de noviembre en La Rioja), afrontará un partido clave en su lucha por la permanencia en Superliga.



El "Ferroviario", con 11 unidades y necesitado de puntos para escapar a los últimos puestos en la tabla de promedios, intentará volver a la senda del triunfo, ya que llega al cruce ante los del "Viaducto" luego de perder como local ante Estudiantes (1-0).



Para el partido ante Arsenal, el DT Gustavo "Sapo" Coleoni tiene en mente realizar una sola modificación en la alineación titular, de carácter obligado: ingresará el defensor tucumano Oscar Salomón (ex Boca) por el suspendido Nicolás Correa (expulsado ante Estudiantes).



Los dos equipos de reciente ascenso a la categoría mayor del fútbol argentino, jugarán en la división superior por primera vez en la historia.







= Probables formaciones =



Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Fernando Torrent, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Emiliano Papa; Jesús Soraire, Ezequiel Piovi y Gastón Álvarez Suárez; Nicolás Giménez; Juan Cruz Kaprof y Juan Manuel García. DT: Sergio Rondina.



Central Córdoba (Santiago del Estero): Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Francisco Manenti y Jonathan Bay; Facundo Melivilo, Cristian Vega, Juan Galeano y Lisandro Alzugaray; Gervasio Núñez y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Coleoni.



Árbitro: Mauro Vigliano



Cancha: Julio Humberto Grondona, de Arsenal de Sarandí.



Hora de inicio: 17.



TV: Fox Sports.