Arsenal superó a Colón en Sarandí por la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Arsenal de Sarandí le ganó esta noche como local a Colón por 2 a 1, en un partido válido por la fecha 13 de la Superliga que estaba pendiente porque debía jugarse el fin de semana que los santafecinos perdieron la final de la Copa Sudamericana, ante los ecuatorianos de Independiente del Valle.



El equipo vencedor, dirigido por Sergio Rondina, se impuso merced a los goles de Guillermo Ortíz en contra de su arco y Emiliano Méndez, mientras que el colombiano Wilson Morelo había marcado el empate transitorio para los santafecinos, siempre en el segundo tiempo.



El equipo "Sabalero", dirigido en forma interina por Pablo Bonaveri, luego de la renuncia de Pablo Lavallén, implementó un esquema demasiado cauteloso, con dos líneas de cuatro retrasadas, más el juvenil Jonathan Galván de enlace y el colombiano Wilson Morelo como único atacante neto.



Esto complicó el panorama para los de Sarandí que no encontraban el camino claro para llegar al arco adversario, generando los gritos y gesticulaciones de su entrenador Sergio Rondina para tratar de reordenar a su equipo para romper el cerrojo 'sabalero'.



Así, entre brusquedades, escaso juego y sin jugadas dignas de mención, transcurrió el pálido primer tiempo.



El desarrollo del segundo período tuvo otro matiz, más emotivo y entretenido, a partir de la apertura fortuita que tuvo Arsenal con el gol en contra de Ortiz a los 10 minutos luego de un remate defectuoso de Kaprov que se iba desviado, pero sin embargo encontró el cuerpo del defensor y sorprendió al uruguayo Leo Burián.



Reaccionó Colón y cinco minutos más tarde marcó la igualdad transitoria con el cabezazo del colombiano Morelo.



Mientras los locales persistieron en la ofensiva y entre tantas situaciones que generaron pudieron señalar el segundo con la definición de Méndez tras un tiro de esquina ejecutado por Nicolás Giménez, a los 25 minutos.



Los de Santa Fe intentaron pero no pudieron empatar y al final sumaron su tercer derrota al hilo mientras Arsenal volvió a sumar de a tres y llegó a los 27 puntos, a sólo tres del puntero Argentinos Juniors.



Cuando se reinicie el campeonato de la Superliga, a fines de enero próximo, por la 17ma fecha Arsenal recibirá a Newell's Old Boys, en Sarandí, sin la presencia de Pereyra y Kaprof, por haber llegado ambos a la quinta amonestación.



Mientras Colón, que le hizo una importante oferta a Jorge Almirón para que asuma como DT, viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba en un cotejo clave por la permanencia en la categoría.







- Síntesis -







Arsenal de Sarandí (2): Daniel Sappa; Fernando Torrent, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Emiliano Papa; Jesús Soraire, Emiliano Méndez, Gastón Álvarez Suárez y Nicolas Giménez; Juan Cruz Kaprof y Juan García. DT: Sergio Rondina.



Colón (1): Leonardo Burián; Gastón Díaz, Guillermo Ortiz, Emmanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Alex Vigo, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia y Cristian Bernardi; Jonathan Galván y Wilson Morelo. DT. Pablo Bonaveri.



Goles en el segundo tiempo: 10m, Ortiz C) en contra de su arco; 15m, Morelo (C) y 25m, Méndez (A).



Cambios en el segundo tiempo: 19m, Mateo Carabajal por Torrent (A); 28m, Tomás Chancalay por Galván (C); 31m, Joel Soñora por Giménez (A); 33m, Nicolás Leguizamón por Díaz (C); 34m, Santiago Pierotti por Bernardi (C) y 35m, Ezequiel Cérica por Kaprof (A).



Amonestados: Méndez, Papá, Kaprof y Pereyra (A). Zuqui y Estigarribia (C).



Árbitro: Andrés Merlos.



Cancha: Julio Humberto Grondona, de Arsenal.