Artistas en cuarentena, Marisel Illanez: "El arte ha sido en todos los tiempos un espacio de descanso, exploración y reflexión"

Marisel Illanez es bailarina independiente y junto a su esposo dirigen la compañía de danzas Alanzaseca. Con una perspectiva más inclusiva sobre la danza genera espacios no solo inclusivos sino también aptos para el error y el aprendizaje.

Ella se suma al ciclo de entrevistas de DIARIO HUARPE a artistas en la cuarentena por el coronavirus.

¿Cómo te sentís y en qué notás que está presente el arte en el encierro?

Me siento muy bien ahora, pero no ha sido el sentimiento que me ha acompañado desde el principio de este periodo. El arte en todas sus expresiones y fundamentalmente la danza ha sido y es un motor diario, yo soy muy creyente y siento que Dios me muestra su grandeza a través de la danza.

¿Es una época para producir?

Sí, sin dudas que es una época para producir, siento incluso que saldrán muchas cosas muy buenas y muy hermosas luego de este periodo.

¿Algún consumo cultural específico que habías dejado y retomaste?

No. Hemos tratado de continuar, dentro de lo que se puede, con nuestros proyectos que nos llevan a consumir cultura permanentemente: música, pintura, fotografía, literatura y danza por supuesto.

¿Cómo te estás llevando con los nuevos soportes de divulgación como streaming, videos, newsletter, etcétera?

Bien, siempre los he sentido muy válidos y hoy por hoy son fundamentales para visibilizar el trabajo.

Según tu análisis, ¿qué lugar está ocupando el arte en esta cuarentena en el mundo?

El arte ha sido en todos los tiempos un espacio de descanso, de exploración y de reflexión, también de investigación. En este momento la industria cultural ha adquirido una gran importancia, como correlato de distracción.

¿Algo que recomiendes descubrir o revisitar?

Siempre que me preguntan por mi actividad (la danza), la recomiendo. Deseo incluso que todos en algún momento de la vida bailen. La danza es alimento al cuerpo no solo en lo físico y psíquico, sino también espiritual. Hay bailarines como yo que nos iniciamos a temprana edad, en mi caso a los 3 años. Hoy tengo 34 y hay muchos otros que lo hacen con edad avanzada, no hay impedimento alguno para danzar.