El periodista Nicolás Wiñazki, conductor y columnista de medios nacionales, vivió un violento robo esta mañana en la localidad bonaerense de Hurlingham mientras se encontraba en una casa en refacción en el barrio Parque Johnston, esperando la llegada de unos pintores, informaron fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana cuando dos delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en la propiedad en obra, sorprendieron a Wiñazki en el patio y lo amenazaron exigiéndole dinero en efectivo, según reconstruyó la investigación. “¡Dame toda la plata, tenés plata!”, relató parte del intercambio entre víctima y asaltantes.

Los asaltantes se llevaron US$200 y unos 60.000 pesos en efectivo, además de una mochila, una computadora y una consola Nintendo Switch de uno de los hijos del periodista, antes de fugarse en un auto negro que se cree podría ser un Peugeot 308 robado días antes en Morón.

Durante el robo, Wiñazki les explicó que era periodista y les pidió que no se llevaran su teléfono móvil, su herramienta de trabajo, un pedido al que los ladrones accedieron antes de huir por el Acceso Oeste, según registros de cámaras de seguridad que ya están siendo analizadas por la Policía.

Las cámaras también permitieron reconstruir parte del recorrido de escape, aunque hasta el momento los asaltantes continúan prófugos, indicaron fuentes de la causa.

La investigación quedó en manos de la comisaría 1ª de Hurlingham y de la UFI N° 8 de Morón, a cargo del fiscal Nicolás Filippini, bajo la hipótesis de un robo “al voleo”, dado que la vivienda aún no está habitada y no contaba con seguridad adicional que pudiera disuadir a los delincuentes.

