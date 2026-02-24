Martín Rechimuzzi llega al Teatro Sarmiento con “Alejandra”

El próximo viernes 27 de marzo a las 21:30, San Juan recibirá uno de los unipersonales más destacados de la temporada teatral argentina. “Alejandra (Una Perforación a Cielo Abierto)”, la obra de Martín Rechimuzzi, se presentará en la Sala Principal del Teatro Sarmiento, ubicado en Avenida Alem (Norte) 34, en Capital.

La función forma parte de la temporada 2026 y se enmarca en la gira nacional que el artista viene realizando tras agotar localidades en distintas ciudades del país y del exterior. La obra fue declarada de Interés Cultural por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y llega a San Juan luego de su exitosa gira europea.

Las entradas ya se encuentran a la venta con los siguientes valores: Platea Baja $47.000, Pullman $40.000 y Gradas $30.000. Pueden adquirirse en la boletería del teatro, en Hoffman Instrumentos Musicales y a través de la plataforma Entradaweb.

Una comedia sobre la locura y la memoria

“Alejandra (Una Perforación a Cielo Abierto)” es el primer unipersonal de Martín Rechimuzzi, politólogo y artista argentino, y propone una comedia teatral en tres actos que reflexiona sobre las distintas formas que puede cobrar la locura en la vida contemporánea.

La obra transcurre en el marco de un cumpleaños de 15 en un salón del conurbano bonaerense y, desde allí, interpela la razón y el delirio en tiempos modernos. Rechimuzzi interpreta múltiples personajes que oscilan entre la risa y la nostalgia, en un péndulo emocional que va de la carcajada al llanto.

Como en el coro del teatro griego antiguo, el actor inicia la obra con una advertencia, una suerte de diario íntimo que anticipa lo que vendrá. A partir de ese momento, el público ingresa en la biografía de Alejandra, una joven atravesada por la locura, el encierro y las voces en su cabeza. “La locura es como un bicho”, dice el guion en uno de sus pasajes más contundentes.

La propuesta combina humor, crítica social y reflexión política. La violencia institucional, la salud pública, los mandatos sociales hacia las mujeres y la soledad aparecen como temas que se entrelazan en escena. La tecnología y lo digital también funcionan como espejo de época.

Música en vivo y equipo creativo

En medio de los actos, el Dúo Acuarela aporta música en vivo, sumando un respiro festivo a una obra que alterna lo grotesco con lo íntimo y lo poético.

La ficha técnica incluye idea, interpretación y dirección de Martín Rechimuzzi; montaje de Lucía Seles; diseño digital y videos a cargo de Lolo Armendariz; vestuario de La Polilla; producción general de Joaquín y Bautista Laviaguerre.

Con esta presentación, el Teatro Sarmiento suma a su cartelera una de las propuestas teatrales más comentadas del circuito independiente nacional, en una única función prevista para el viernes 27 de marzo a las 21:30.