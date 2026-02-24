En contacto con DIARIO HUARPE, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan, Federico Ríos, detalló cómo continúa el proceso de retiro de las cenizas tóxicas mineras acumuladas durante más de dos décadas en el Parque Industrial de Chimbas y aseguró que el programa de remediación se completará este año.

“Desde la Secretaría de Ambiente, a través del programa de retiro de cenizas de la incineración de residuos peligrosos, se está dando continuidad. Como detalle puedo informar que ya se han retirado alrededor de 1.000 toneladas de cenizas en dos de las tres operadoras que están ubicadas en el Parque Industrial de Chimbas”, explicó el funcionario.

Remediación completa este año

El funcionario confirmó la meta oficial: “Para este año el programa de remediación se va a completar. Estamos bastante avanzados”, aseguró.

Según Ríos, una vez autorizado el Plan de Gestión Ambiental de Bio Cordillerana, el operativo del pasivo ambiental seguirá la misma logística aplicada en los casos anteriores.

El destino final de las cenizas es el relleno de seguridad Ecopolo, ubicado en la provincia de Neuquén, cerca de Añelo, sobre la Ruta Provincial Nº 17.

Dos operadoras ya completaron el saneamiento

Según precisó Ríos, el 100% de las cenizas acumuladas fueron retiradas en las empresas Tecma y Eco San Juan. En ambos casos, el material fue removido y trasladado fuera de la provincia bajo estrictos protocolos ambientales.

De esta manera, solo resta intervenir en la tercera operadora, Bio Cordillerana, que se encuentra en plena etapa administrativa y técnica previa al retiro físico de los residuos. La firma está llevando adelante convenios y tratativas con el generador del residuo peligroso, Barrick, que aún mantiene cenizas bajo su responsabilidad.

“Estamos esperando que esta empresa presente el convenio para ratificarlo acá en la secretaría y empezar el retiro para ya completar el programa que fue emitido”, sostuvo el secretario.

El origen del programa y la urgencia ambiental

El trabajo de limpieza comenzó formalmente a fines de marzo de 2025, luego de la puesta en marcha del Programa Integral de Gestión y Remediación Ambiental de Residuos Peligrosos (Pigrarpe), lanzado por el Gobierno provincial en agosto de 2024.

La decisión política surgió tras la investigación publicada por DIARIO HUARPE el 16 de mayo de 2024, que reveló la existencia de residuos peligrosos acumulados en el predio chimbero. Aquella publicación expuso una situación que llevaba más de 20 años sin resolverse.

“Fue muy llamativo el panorama con el que nos encontramos cuando asumimos, porque había una acumulación de 20 años de cenizas. Pero por decisión del gobernador Marcelo Orrego se emitió un programa que ha sido la herramienta para el retiro paulatino de las cenizas acumuladas en los tres operadores ubicados en el Parque Industrial de Chimbas”, afirmó Ríos.

Controles para evitar una nueva acumulación

Consultado por este medio sobre cómo se evitará que vuelva a repetirse una acumulación como la detectada en 2024, Ríos aseguró que habrá controles exhaustivos y permanentes.

“Se va a seguir con controles, acorde a lo que establece la ley de residuos peligrosos, que determina que la disposición final debe realizarse de manera correcta en un relleno de seguridad. El objetivo es evitar la acumulación como pasó anteriormente, y eso se va a lograr haciendo cumplir la ley”, afirmó.

La normativa exige que los residuos peligrosos tengan trazabilidad, transporte habilitado y disposición final en sitios autorizados, lo que implica un seguimiento continuo por parte de la autoridad ambiental.

Sobre el destino final

Todo el material retirado del Parque Industrial de Chimbas es trasladado a Ecopolo, un sitio autorizado para la disposición final de residuos peligrosos. El complejo cuenta con celdas de seguridad, playas de acondicionamiento, pileta de recepción de líquidos y pileta de evaporación, infraestructura especializada para minimizar riesgos ambientales.

Con más de 1.000 toneladas ya removidas y el compromiso oficial de sanear completamente el predio, el PIGRARPE se consolida como una de las acciones ambientales más relevantes de la última década en San Juan.

Lo que comenzó como una denuncia mediática terminó convirtiéndose en una política pública concreta. El desafío ahora no solo es concluir el retiro total de las cenizas, sino garantizar que nunca más se repita una acumulación de estas características en el Parque Industrial de Chimbas, poniendo en riesgo al ambiente y a la comunidad sanjuanina.