El debate por las fotomultas sumó un nuevo capítulo en Rawson. El bloque Cambia San Juan presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que solicita la suspensión transitoria de la emisión y aplicación de infracciones captadas por cámaras hasta que el municipio garantice el cumplimiento integral de la normativa vigente sobre señalización y funcionamiento del sistema de semáforos. La iniciativa fue impulsada por el concejal Antonio “Tony” Ruiz, quien planteó que antes de avanzar con sanciones automáticas es necesario revisar el estado de la infraestructura vial y asegurar que todo el esquema esté ajustado a derecho.

El planteo apunta directamente al Ejecutivo que conduce el intendente Carlos Munisaga. Según el proyecto, la aplicación de fotomultas debe enmarcarse estrictamente dentro de lo dispuesto por la Ordenanza 863-H, que regula la señalización y establece parámetros técnicos para el sistema semafórico.

Desde la oposición sostienen que si los dispositivos de control automático comienzan a operar sin que previamente se haya regularizado la señalización, podría generarse una situación de inequidad para los conductores. El argumento central es que las sanciones deben estar precedidas por condiciones claras, visibles y técnicamente adecuadas en cada intersección.

El texto ingresado al Concejo solicita formalmente que se suspendan las fotomultas hasta tanto se implementen en su totalidad las exigencias de la ordenanza, especialmente lo referido a los artículos 7° y 8°. Entre otros puntos, la normativa establece que debe existir cartelería visible que advierta la presencia de cámaras, correcta demarcación de sendas peatonales y ochavas, y al menos dos artefactos semafóricos reglamentarios visibles en cada cruce.

Además, se plantea que la suspensión debería mantenerse hasta garantizar que todos los dispositivos estén debidamente señalizados y ajustados a los estándares técnicos exigidos. Para el bloque opositor, el orden debe ser claro: primero adecuar la infraestructura, luego aplicar sanciones.

El debate no es menor. Las fotomultas suelen generar controversia en distintos municipios por el equilibrio entre seguridad vial y percepción recaudatoria. En ese marco, el proyecto de Ruiz introduce una discusión sobre legalidad y garantías antes de que comiencen a multiplicarse las notificaciones.

La iniciativa ahora deberá ser tratada en comisión y eventualmente debatida en el recinto. Allí se verá si el oficialismo acompaña la revisión planteada o si sostiene el esquema actual de implementación. En cualquier caso, el tema ya quedó instalado en la agenda política de Rawson