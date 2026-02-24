El proyecto Versu, la Planta de Valorización Energética de Residuos Sólidos Urbanos que impulsa Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) en el departamento Sarmiento, atraviesa una etapa decisiva. Con obras en marcha, la caldera ya instalada y una inversión final estimada entre US$ 700.000 y US$ 800.000, es decir, $1.116.000.000, el plan oficial apunta a completar la infraestructura durante 2026.

El Gobierno de San Juan presentó formalmente ante el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, el programa de obras previsto para la culminación y puesta en marcha del proyecto. Durante la reunión institucional se expusieron los avances técnicos, administrativos y de gestión que permitieron reactivar la iniciativa, considerada estratégica dentro de las políticas provinciales de economía circular, desarrollo energético y cuidado ambiental.

Uno de los hitos centrales del proceso fue la regularización legal del predio. En ese marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable concretó la cesión de una fracción de terreno a EPSE, instancia posteriormente ratificada mediante decreto del gobernador, otorgando respaldo jurídico al avance de obra.

Lucas Estrada, presidente de EPSE, explicó a San Juan en Noticias, de Radio Mitre 95.1, que el proyecto atravesó un proceso de reconfiguración institucional luego de la reducción del financiamiento nacional. “Sufrió algunas modificaciones legales respecto de quién es el propietario. El fondo nacional se fue reduciendo y los socios dependientes del Estado Nacional dejaron de tener recursos para aportar”, señaló.

Ante ese escenario, la Provincia resolvió colocar el desarrollo bajo titularidad plena de EPSE. “Se tomó la decisión de ponerlo en cabeza 100% de EPSE. Ordenamos la parte administrativa y, a partir de allí, comenzamos con las tareas técnicas”, detalló.

Obras estratégicas y recuperación de equipamiento

Actualmente, EPSE ejecuta el plan de inversiones previsto para la planta piloto. La primera etapa contempla la perforación destinada al suministro de agua industrial, un componente esencial para el funcionamiento del sistema.

En paralelo, se avanza en la reparación y puesta en valor de equipamientos existentes que se encontraban fuera de servicio. Dentro de ese esquema, la recuperación de la caldera de vapor aparece como uno de los ejes centrales.

La caldera, componente principal del proceso de generación, ya fue adquirida e instalada en el predio.

“Estamos construyendo un laboratorio ambiental y las instalaciones necesarias para que la caldera funcione. Con la caldera en operación, vamos a comprar la turbina, que es la última etapa del proyecto”, indicó Estrada.

Además de la recuperación de infraestructura, el proyecto incorpora mejoras tecnológicas, operativas y de seguridad.

Entre las obras civiles en ejecución se destaca la construcción de un laboratorio de mediciones ambientales, destinado al control de todas las etapas del proceso una vez que la planta entre en funcionamiento.

Articulación con el municipio y gestión de residuos

De manera simultánea, el Gobierno provincial trabaja en forma articulada con el municipio de Sarmiento en la planificación vinculada a la gestión de residuos. El esquema contempla el adecuado funcionamiento de la planta de separación, clave para garantizar el combustible necesario para la operación de Versu.

“Este proyecto pretende hacerse cargo de los residuos y disminuir drásticamente el volumen que va a parar a rellenos sanitarios”, afirmó Estrada.

La planta piloto no solo procesará residuos sólidos urbanos, sino también residuos de poda y del sector agroindustrial, ampliando el alcance operativo del sistema.

Cronograma y horizonte operativo

“El cronograma es terminar en el segundo semestre, cerca de octubre o noviembre, dependiendo de los procesos de licitación”, señaló el titular de EPSE. Con esa etapa concluida, el proyecto ingresará en la fase final de integración tecnológica.

La próxima instancia clave será la adquisición del turbo generador, lo que permitirá avanzar hacia la fase de pruebas, puesta en marcha e inicio de la generación eléctrica.

“Esperamos cerca de diciembre ya tener el proyecto en funcionamiento”, anticipó.

En paralelo, EPSE ya analiza el escenario comercial de la energía producida. “Estimamos incluso poder firmar algún contrato de energía a fines de este año”, agregó.