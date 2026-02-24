El anuncio de Daniela Rodríguez sobre su intención de buscar la reelección abrió un frente político en Chimbas. Aunque las elecciones todavía están lejos en el calendario, la jefa comunal dejó en claro en radio Sarmiento que “sería muy conveniente y creo que sí”, al ser consultada sobre un eventual nuevo mandato. Incluso apeló a la tradición política del departamento: “La mayoría de los intendentes en Chimbas repitieron su mandato, y creo que sería lo correcto en este caso”.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Referentes locales de distintos espacios se mostraron sorprendidos por la anticipación del anuncio y coincidieron en que la prioridad debería estar puesta en la gestión.

Publicidad

Desde el bloquismo, Andrés Chanampa sostuvo que la intendenta “está en su derecho, y la Constitución le permite buscar otro mandato”, pero advirtió que la discusión parece prematura. “No creo que dependa de uno solo poder ser candidato a la reelección; deberá resolver su situación interna”, señaló.

Chanampa aclaró que no es un tema que lo preocupe en lo personal, ya que integra otro proyecto político, pero fue enfático en marcar prioridades: “Creo que en Chimbas se debe trabajar en los servicios y en la seguridad. Muchas veces ella le echa la culpa a la Provincia, pero a la hora de mostrar las obras —que también son financiadas por la Provincia— no dicen nada. Hoy no deberíamos estar pensando en candidaturas. La prioridad debería ser buscar soluciones concretas para los chimberos”.

Publicidad

En la misma línea se expresó el dirigente orreguista Mauricio Camacho, quien consideró que el anuncio llega demasiado temprano. “Me parece que es demasiado temprano. Sobre todo, ella tiene que gobernar y enfocarse en mejorar los servicios y las cuestiones sociales antes de hablar de candidaturas. No sé si nos favorece o no; creo que está fuera de lugar referirse ahora a postulaciones”, afirmó.

Por su parte, Carlos Mañé también cuestionó el timing político, aunque reconoció el derecho institucional de la intendenta. “No me sorprende que haya lanzado la candidatura, sí que lo haya hecho con tanta anticipación. Tiene derecho a buscar la reelección porque está cursando su primer período, pero es llamativo que lo haga ahora”, sostuvo.

Publicidad

Rodríguez, en tanto, dejó abierta la puerta a una nueva contienda, apelando a la continuidad como valor de gestión. Pero el anticipo ya generó ruido político y dejó en evidencia que, en Chimbas, el calendario electoral comenzó a jugar antes de tiempo.