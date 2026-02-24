La declaración de Luis Rueda no pasó inadvertida dentro del oficialismo. Luego de que el presidente del Partido Bloquista y titular del bloque en la Cámara de Diputados no descartara la posibilidad de que su espacio aspire a la vicepresidencia primera, los demás bloques aliados fijaron posición: reconocen que es una alternativa válida, aunque remarcan que el esquema actual funciona y destacan la gestión de Enzo Cornejo en ese rol.

Rueda había planteado que “es una posibilidad que nos tengan en cuenta, para que el partido pueda llegar a ocupar la vicepresidencia primera. La verdad que sería muy bueno, pero todavía no hemos pedido ni hablado nada”. La frase, medida aunque estratégica, abrió formalmente el debate en la previa de la renovación de autoridades que se concretará en abril, cuando se inicie el período ordinario.

Desde Actuar, el diputado Gustavo Usin consideró que el esquema vigente no debería modificarse sin razones de peso. “Para mí, el esquema viene funcionando bien tal como está. Modificarlo ahora podría ser un error, ya que uno de los puntos altos de esta gestión es la labor legislativa, y Enzo Cornejo ha logrado generar consensos en toda la Cámara. De todos modos, la vicepresidencia primera es un cargo institucional que no toma decisiones ejecutivas relevantes ante las ausencias del vicegobernador o del gobernador”, señaló.

En la misma línea se expresó la diputada radical Alejandra Leonardo, quien relativizó la discusión inmediata pero no descartó el planteo bloquista. “Creo que hay que dejar en claro que todos somos partidos políticos y tenemos aspiraciones; no es algo nuevo ni extraño. Considero que aún hay tiempo para discutir esto, siempre que sea dentro de un marco de consenso. También destaco la labor de Enzo Cornejo, del PRO. De todos modos, este tema debería hablarse más adelante, cuando se inicie el período de sesiones ordinarias”, afirmó.

El trasfondo político no es menor. El bloquismo consolidó la tercera mayoría en la Cámara, detrás del peronismo y de Producción y Trabajo, lo que le otorga peso en cualquier negociación por cargos de conducción. A eso se suma un antecedente reciente: la llegada de Carlos Jaime a la Cámara de Diputados de la Nación se concretó luego de que Federico Rizo, quien figuraba tercero en la lista que encabezó Fabian Martin, resignara su derecho para facilitar el corrimiento.

Ese gesto político es el que el partido de la Estrella busca capitalizar al momento de discutir la integración de la mesa de conducción legislativa. La vicepresidencia primera aparece como el espacio institucional que podría traducir ese reconocimiento.

Sin embargo, dentro del oficialismo la señal es clara: cualquier definición deberá surgir del consenso y en el momento institucional adecuado. Hasta entonces, el debate queda abierto, con elogios cruzados, pero también con una puja latente por el equilibrio interno de poder en la Legislatura.