Asesinan a balazos a ex convicto que había agredido a su madre y discutido con vecinos en Quilmes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un ex presidiario que salió de la cárcel hace un mes fue asesinado de al menos tres disparos en la localidad bonaerense de La Cañada, partido de Quilmes, donde horas antes había agredido a su madre de 79 años, y más tarde, en aparente estado de ebriedad y bajo efecto de estupefacientes, también discutió con vecinos, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho ocurrió anoche en una vivienda ubicada en la calle Bombero Sánchez 4244 de la mencionada localidad del partido de Quilmes, cuando un móvil policial se desplazó ante un llamado al 911 que reportaba la presencia de un hombre herido de arma de fuego.



Los policías de la comisaría 5ta. de Quilmes se encontraron allí con el ex convicto, identificado como Alejandro Gauna Gavilán (43), ya fallecido, y se entrevistaron con una de las habitantes de la vivienda, su sobrina de 26 años, quien contó que su tío llegó herido a la casa y se desvaneció.



Si bien se espera el resultado de la autopsia, el médico que constató el deceso individualizó al menos tres heridas de arma de fuego: una en el lado derecho del tórax, otra debajo del obligo y la tercera en la ingle.



De acuerdo a las averiguaciones, Gauna ya había tenido a la tarde un problema familiar cuando, aparentemente bajo los efectos del alcohol y las drogas, agredió físicamente a su madre de 76 años, aunque cuando llegó un patrullero, la mujer le dijo a la policía que se retirara porque no quería formular denuncia.



Ya en horas de la noche, los testigos contaron que se juntó con un grupo de desconocidos, con los que tuvo una discusión que culminó a los tiros.



Los voceros indicaron que los testigos calificaron al fallecido como una persona “conflictiva con los vecinos y familiares”, que vivía en una casa usurpada al lado de la de su madre y que había recuperado la libertad hace un mes de la Unidad 31 de Florencio Varela, donde cumplió condena por “robo calificado”.



El caso es investigado por la fiscal Ximena Santoro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Quilmes, quien caratuló la causa como “homicidio”.