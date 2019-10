Asesinan a balazos a un hombre a metros de la municipalidad de Quilmes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre de unos 50 años que circulaba en un automóvil importado, tenía en la cintura una pistola Glock y aún no fue identificado, fue asesinado esta mañana a balazos a metros de la municipalidad de la localidad bonaerense de Quilmes, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió en la esquina de la calle General Paz y Alberdi, a metros de la municipalidad del mencionado partido del sur del conurbano, hacia donde dos policías de la Policía Local Quilmes que estaban de recorrida en la zona concurrieron luego de escuchar una serie de detonaciones de arma de fuego.



Al llegar al lugar vieron un automóvil marca Audi plateado detenido en medio de la calle, cerrado, con el motor en marcha y algunos impactos de bala en el sector de la puerta y la ventanilla del lado del conductor.



A unos metros, sobre el cordón de la vereda del lado izquierdo, los policías encontraron al ocupante de dicho rodado, quien se encontraba herido de bala, inconsciente y con una pistola marca Glock en la cintura.



Al lugar arribó una ambulancia del SAME que de inmediato trasladó al hombre al hospital Iriarte de Quilmes, adonde llegó fallecido.



La policía aún no había podido identificar al hombre asesinado, quien aparenta tener unos 50 años pero no tenía documentación encima.



Los pesquisas intentaban determinar la titularidad del vehículo Audi, cuya patente es AC188TO.



A simple vista, el auto recibió al menos tres balazos que dieron uno en la ventanilla y otros dos en la chapa de la puerta del lado del conductor.



El caso es investigado por el fiscal Martín Conde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Quilmes, quien ordenó preservar la escena del crimen y el auto para la labor de los peritos de Policía Científica.