Asesinan a golpes a dirigente política de Pilar y su marido quedó preso tras un intento de suicidio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una abogada y ex candidata a concejal por el Frente de Todos de Pilar fue encontrada asesinada a golpes en la cabeza y el principal sospechoso del femicidio es su marido, de quien se estaba separando y quien intentó suicidarse adentro de su auto cortándose el cuello, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



La víctima fue identificada como María Laura Sirera (34), quien era abogada y dirigente política, y el imputado como Matías Bernal (37), quien había sido consejero escolar en Pilar.



Bernal se encontraba esta mañana internado en el hospital de Pilar en estado reservado y detenido con custodia policial, acusado de homicidio agravado por el vínculo y femicidio.



El hecho fue descubierto ayer alrededor de las 17.30 por un familiar en la casa del matrimonio, situada en Los Claveles 1015, del barrio La Terraza, a la altura del kilómetro 52 de la Ruta 8, en Pilar.



La pareja tenía dos hijos varones de 6 y 8 años, que no presenciaron el crimen porque estaban en la casa de sus abuelos, y desde hace unas tres semanas estaba en medio de un proceso de separación en el que alternaban quién pernoctaba en la casa.



La principal hipótesis del caso es que Bernal pasó la noche del miércoles en la vivienda y que Sirera fue a buscar algo, ya que dentro de su auto dejó la cartera y el celular, como si estuviera de pasada.



“Encontramos carpetas con escrituras y documentos que evidentemente estaban revisando por el tema de la separación. Deben haber discutido por algo y ahí se desencadenó la pelea que terminó en el femicidio”, dijo a Télam una fuente judicial.



Las fuentes contaron que todo ocurrió en el living, donde la víctima fue encontrada tirada en el piso boca abajo con varios golpes en la cabeza que le provocaron hundimiento de cráneo.



En la bacha de la cocina, la policía encontró lo que sería el arma homicida, un martillo de carpintero ensangrentado y con cabellos que podrían ser de la víctima.



El médico forense que fue a levantar el cuerpo de la escena, estimó la data de muerte en horas del mediodía de ayer y anticipó que Sirera intentó defenderse desde el piso, aunque las conclusiones finales sobre las causas y mecánica de la muerte se conocerán luego de la autopsia.



En tanto, en el cruce de las calles Bahía Redonda y Henry Martin, en la localidad de Derqui, un vecino encontró detenido un Ford Ka en cuyo interior estaba Bernal, desvanecido y con un corte en el cuello.



Bernal fue trasladado de urgencia al Hospital de Pilar, donde se encuentra internado en grave estado por la cantidad de sangre que perdió y en calidad de aprehendido como principal sospechoso del femicidio de su esposa.



Dentro de su auto se secuestró un cuchillo de cocina con el que se cree intentó suicidarse y unas piedras manchadas con sangre.



La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Carolina Carballido, del la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Pilar, quien ya confirmó que al menos en su fiscalía especializada no había denuncias previas por violencia de género y, de acuerdo a los primeros testimonios que recabó del entorno de la pareja, no existían antecedentes de maltratos.



“Lo único que dicen los familiares es que él estaba muy triste por la decisión que ella había tomado de separarse y no la aceptaba”, dijo a Télam un investigador judicial.



Laura Sirera, era abogada y hasta hace poco tiempo se venía desempeñando en el área de Defensa del Consumidor del Municipio.



También había integrado la lista de concejales del Frente de Todos en las últimas elecciones, no alcanzó a ingresar al quedar en la ubicación novena, aunque se barajaba la posibilidad de ella reemplazara a otro concejal electo que había ingresado pero iba a desempeñar un cargo en la municipalidad.



En tanto Bernal, es un reconocido militante del peronismo en Pilar, que años atrás se desempeñó en el Consejo Escolar de Pilar y que además trabajaba como distribuidor de una compañía de alimentos.