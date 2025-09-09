Asesinan a un famoso fisicoculturista en un violento altercado

El mundo del deporte y el culturismo en Brasil se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento de Valter de Vargas Aita, un reconocido fisicoculturista y subcampeón mundial. El deportista de 41 años fue hallado sin vida en un apartamento de la ciudad de Chapecó, Santa Catarina, luego de un violento altercado doméstico. La Policía Civil de Brasil investiga los hechos como un homicidio, y ha detenido a su pareja, quien también resultó herida, como principal sospechosa.

Los primeros detalles de la investigación sugieren que una fuerte discusión entre Vargas Aita y su compañera culminó en un ataque con arma blanca. El culturista, gravemente herido, intentó huir del apartamento en busca de ayuda, dejando un rastro de sangre en el edificio. Su cuerpo fue encontrado sin vida cerca de las escaleras, con múltiples puñaladas en el cuello, el abdomen, la cara y la espalda. Dentro del departamento, la policía encontró a la mujer, de 43 años, con heridas graves de arma blanca.

La sospechosa no era ajena al mundo criminal. Según informaciones de medios estadounidenses, las autoridades brasileñas confirmaron que la mujer tenía una orden de arresto previa por robo a mano armada y otro asesinato. Fuentes policiales locales ratificaron que la principal acusada, ahora bajo custodia hospitalaria, debía cumplir una condena de 15 años de prisión.

Dolor por la muerte del fisicoculturista brasileño

La tragedia no solo sacudió a los vecinos del edificio, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar gritos, sino también a la comunidad del culturismo internacional. Valter de Vargas Aita era una figura respetada en la disciplina, con seis títulos estatales y un notable segundo lugar en el Campeonato Mundial de Fitness 2024. Además de sus logros en el escenario, el atleta se había convertido en un popular entrenador personal en redes sociales, donde compartía consejos sobre entrenamiento y nutrición con sus 11,500 seguidores.

Con la investigación en curso, la Policía Civil recolecta evidencias para esclarecer los hechos. Se espera que la mujer, una vez dada de alta, sea imputada formalmente por el asesinato de Valter de Vargas Aita. Su muerte se suma a una serie de recientes fallecimientos en el mundo del fisicoculturismo, dejando un profundo vacío en la comunidad deportiva y en sus seguidores, que lo reconocían por su disciplina y su rol como promotor de un estilo de vida saludable.