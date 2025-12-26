La Navidad se vivió a pleno en el Dique Punta Negra, con más de 2.000 personas entre sanjuaninos y turistas de otras provincias y países que eligieron el lugar para disfrutar del sol, el agua y los miradores.

DIARIO HUARPE estuvo en el dique y capturó los momentos familiares que se vivieron a lo largo de la jornada. Buscá en nuestra galería de fotos y encontrá las postales de la Navidad en Punta Negra.

Publicidad

Galería de fotos