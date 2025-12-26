Un robo ocurrido en la vía pública terminó con tres personas aprehendidas por una infracción contravencional y la recuperación del teléfono celular sustraído en Capital.

El procedimiento fue realizado por personal de Motorizada N°1, que se encontraba de recorridas para prevención del delito cuando fue alertado por el operador de turno del CISEM sobre un robo en avenida Rawson y Colombia. La damnificada, Juana Rosalía Bonanno, de 57 años, denunció que un sujeto vestido con remera verde y pantalón gris, que circulaba en una bicicleta celeste, le había sustraído su teléfono celular.

Con los datos aportados, los efectivos localizaron a un individuo con similares características en inmediaciones de calle Tucumán y avenida de Circunvalación. Al intentar entrevistarlo, el sospechoso se negó a detener la marcha y emprendió la fuga, finalmente fue interceptado en prolongación Rioja entre Corrientes y Dorrego.

La bicicleta que abandonó el ladrón sería robada y buscan a su dueño.

El sujeto de 17 años fue identificado con el apellido Moreno, de 17 años, quien llevaba entre sus pertenencias el teléfono celular denunciado como robado. Tras un forcejeo el delincuente huyó hacia el cardinal norte donde el sospechoso se perdió de vista de los uniformados y dejó abandonados el celular y la bicicleta.

Minutos después se hizo presente la damnificada, quien reconoció el teléfono como de su propiedad. En cuanto al rodado, no se sabe a quien pertenece pero se sospecha que es robado también. Se trataba de una bicicleta rodado 29, marca Fósil, color celeste con líneas naranjas, la cual presentaba numeración de cuadro adulterada.

Se mantuvo comunicación con el Sistema Acusatorio y, por directiva del fiscal Rodrigo Videla, se dispuso el cumplimiento de las medidas legales correspondientes. El procedimiento quedó a cargo de Comisaría 2°.